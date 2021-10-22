【聚焦數據】財政部：首９月證券交易印花稅同比增４０％

《經濟通通訊社２２日專訊》財政部公布數據，１－９月全國累計印花稅收入３４８５億元
（人民幣．下同），同比增長３４﹒４％。其中，證券交易印花稅２３０２億元，同比增長４０
％。
財政部今日發布前三季度財政收支情況，首９月全國一般公共預算收入１６４０２０億元，
同比增１６﹒３％。（ｄｗ）
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