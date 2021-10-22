【洪灝專訪】中國周期處底部，投資非重板塊，「看不明」才有機會

《經濟通通訊社記者俞瑾２２日報道》美股２０２０年在歷史高點收爐，踏入２０２１年繼

續風騷，標指周四（２１日）再刷新歷史記錄，但中字頭的科網股卻在監管風暴中上演史詩級回

撤。「共同富裕」赫然上升為國策最優先，疊加全球通脹居高不下、內房漲勢逼近峰值，到底我

們處於周期的何處？未來長期投資價值又在哪裡？

交銀國際董事總經理、研究部主管洪灝表示，領先全球的中國周期，現時正處於「底部

（ｔｒｏｕｇｈ）」，關注１１月召開的六中全會對究竟如何解決房地產泡沫的長年沉痾是何態

度，將決定明年投資的進取程度。他強調，未來的投資邏輯將不同以前，「主題」可能比「板塊

」更加重要，而「大家都看不明白的東西才有機會」。



＊周期非「鬧鐘」，大放水不再「有意思」＊



復甦？滯脹？衰退？經歷百年一見大流行的全球經濟，似正在通脹高、供應缺、勞工荒中陷

入迷思。洪灝對周期一直有研究，他表示，短周期一般為３至３﹒５年，長短加減可以是兩三個

季度，若以兩三個短周期形成一個中周期即７至１１年看，中間的誤差可以長達一年。他因此指

，很多人將經濟周期當作一個「鬧鐘」，覺得時間點位應該相當確切，但其實周期是一個「區間

值」（ｒａｎｇｅ ｆｏｒ ｃｌａｓｓ），而非「點位值」（ｐｏｉｎｔ ｆｏｒ ｃｌａｓ

）。

那麼，中國的周期現處何處？他認為，動態的看，中國周期肯定是領先全球，而目前正處於

一個周期的底部（ｔｒｏｕｇｈ）。他解釋，所謂底部，即是無論信貸擴張、Ｍ２供給的速度，

還是房地產投資、固定資產投資增長等，都已去到一個低谷。但跟歷史記錄不同的是，今次並未

見政策大放水支持，形容「很有意思」。



＊政策選擇主動引爆，難相信決策者無預期＊



何解？他分析稱，首先現在肯定不是最差情況，「因為恒大都未有爆」，且實際上一年前人

們就已經知道哪些房企在三條紅線（＃注）以下。「如果我們說，政策制定者沒有預期到今日的

局面，我好難相信，我非常難相信。」

其次，中國人口結構的變化、收入不均的變化、城鎮化進程都已去到晚期；在此大環境下，

如果再強調要用房地產去拉動投資、拉動增長已經過期。

鑒於此，他強調，現在的局面是中國主動去選擇的一個政策，而如果這個房地產泡沫問題不

解決的話，市場會幫你解決，但如果你讓市場去解決的話，那就是比想象更混亂（ｆａｒ

ｍｅｓｓｙ ｔｈａｎ ｙｏｕ ｔｈｉｎｋ）。

所以，現在的政策選擇主動去引爆、去堅持房住不炒的政策底線，但在某一些公司可能出現

問題的時候，政策是定向扶持（ｔａｒｇｅｔｅｄ ｈｅｌｐ），而不是全面救助（ｂｒｏａｄ



ｂａｓｅｄ ｈｅｌｐ）。



＊六中對房地產態度，決定明年投資多進取＊



眼見中國第三季增長「超預期」放緩至４﹒９％，９月房地產銷售急凍，未來政策走向如何

？洪灝認為，在１１月份重要會議的時候（即六中全會），市場一定要留意其對房地產究竟是何

態度，例如是否仍堅持一個好強硬、好鷹派的態度，「這是我們把握對於明年政策取向的一個好

關鍵因素，而對這個問題的態度就決定了我們明年可以多進取。」

他續指，如果說地產繼續調控的話，即內地信貸擴張及貨幣供應都無法回升，意味風險資產

將是結構性行情，而不是以Ｂｅｔａ去衡量風險的全面反彈（ｂｒｏａｄ ｍａｒｋｅｔ

ｒａｌｌｙ）的行情。

怎麼看明年的港股？洪灝稱，現時正處於大周期的拐點，是時候發揮想象力，將眼光放長及

開闊思維，而非執迷（ｏｂｓｅｓｓ）於一天或一周的波動乃至市場本身，「我覺得未來主題可

能比板塊更加重要。」

他續指，港股更加多是一個結構性行情，儘管現時已較去年３月的２２０００點以下低點反

彈，但強調無必要去太糾結幾千點的變化。「如果明年從２６０００點去到３２０００點，都是

６０００點，約２０％上升而已，都好過無，但更加要發掘長期的機會。」



＊新能源、硬件科技、材料科學、生物化學＊



那麼甚麼才是長期的機會？他表示，恒指那些銀行股、物管股等等，大家都看得好明白，「

你看得好明白的東西一定無機會，大家都看不明白的東西才有機會。」他舉例，去年底時曾預計

今年加密貨幣應該有好的行情，當時比特幣約一萬美元左右，但大家都感難以置信，但現在已企

上６萬美元，慨嘆「從沒有見過一個資產類別如此快突破萬億美元規模」。

他笑稱，比特幣就是大家都看不明，所以就還有機會，一看就明就無機會；此外例如新能源

的上下游，大部分人亦都沒看清楚。

他表示，大家一講新能源就是新能源汽車，肯定還有機會；鄉村振興肯定還有機會；硬件科

技、材料科學、生物化學等等，其實都有好多好多機會。但這些機會可能並沒有反映在二級市場

，甚至並沒有反映在市場指數，如恒指。



（＃注：人民銀行、住建部去年８月為內地房企融資劃定「三條紅線」，分別為剔除預收款後的

資產負債率大於７０％、淨負債率大於１００％、現金短債比小於一倍。如「三條紅線」全碰，

房企不得再融資。）

