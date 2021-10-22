【大國博弈】歐洲議會通過涉台報告，中國駐歐使團提出嚴正交涉

《經濟通通訊社２２日專訊》歐洲議會通過「歐盟－台灣政治關係與合作」報告，呼籲歐盟

深化與台灣的關係。中國駐歐盟使團表示堅決反對，並已向歐方提出嚴正交涉。

使團發言人說，歐洲議會不顧中方多次勸誡，通過有關涉台報告，公然鼓吹歐台發展所謂「

政治關係」，嚴重違背一個中國原則。

發言人表示，台灣是中國不可分割的一部分，這是公認的國際關係準則和國際社會普遍共識

，也是中國與歐盟及成員國發展關係的政治基礎。基礎不牢，地動山搖，敦促歐方糾正錯誤，排

除干擾，為雙方關係的穩定健康發展創造條件。

歐洲議會以壓倒票數，通過首份「歐盟－台灣政治關係與合作」報告，呼籲歐盟提升與台灣

的關係。報告獲５８０票贊成、２６票反對、６６票棄權，呼籲將台灣的歐洲經貿辦事處，改名

為「歐盟駐台灣辦事處」，並盡快為歐盟與台灣締結雙邊投資協定，啟動影響評估、公眾諮詢及

範疇界定。

在北京，外交部發言人汪文斌說，中方強烈譴責和堅決反對，指報告嚴重違反國際關係基本

準則，嚴重違反一個中國原則，嚴重違反歐盟在台灣問題上的公開承諾，性質和影響惡劣。

台灣當局則高度歡迎與誠摯感謝歐洲議會，深信報告將為未來台灣與歐盟提升雙邊關係奠定

新的里程碑，亦凸顯台灣地緣戰略價值獲歐盟高度重視。（ｃａ）

