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22/10/2021 09:09

【選舉改革】傳夏寶龍周日南下深圳為立法會出選名單拍板

　　《經濟通通訊社２２日專訊》新一屆立法會選舉提名期本月底展開。據《香港０１》引述可
靠消息報道，港澳辦主任、中央港澳工作領導小組常務副組長夏寶龍，將於周日南下深圳，聽取
相關工作單位匯報１２月立法會選舉部署，為建制派出戰名單拍板，以及敲定哪些民主派人士符
合「入閘」條件。

＊地區直選多「新面孔」＊

　　消息透露，今次建制派的參選名單有三大特色，就是地區直選多「新面孔」、富二代崛起，
以及老將受惠於議席「膨脹」而成功留任率高。
　　「新面孔」非指名不經傳，而是非現任立法會議員或非現屆直選議員，包括工聯會陳穎欣和
無黨派方國珊很可能出戰新界東南選區、２０１６年循「超級區議會」入局的周浩鼎則轉戰新界
西北。民建聯主席李慧琼和前議員陳凱欣亦會在九龍區捲土重來。經民聯梁美芬、民建聯蔣麗芸
和梁志祥，將改循選委會界別入局。消息指，新民黨容海恩亦爭取入選委會界別，機會不低。

＊葉劉去向仍存變數＊

　　建制圈子流傳港島議員新民黨主席葉劉淑儀有意退出直選戰場，甚至有傳她將為參選特首作
準備，葉劉周一回應稱，現時言之尚早，不便回應。消息則指：「中央領導會否想她繼續在議會
內發揮某些功能，希望她改循選委會入局，仍存在變數。」（ｃｌ）（ｚｚ）

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