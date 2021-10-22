【選舉改革】傳夏寶龍周日南下深圳為立法會出選名單拍板

《經濟通通訊社２２日專訊》新一屆立法會選舉提名期本月底展開。據《香港０１》引述可

靠消息報道，港澳辦主任、中央港澳工作領導小組常務副組長夏寶龍，將於周日南下深圳，聽取

相關工作單位匯報１２月立法會選舉部署，為建制派出戰名單拍板，以及敲定哪些民主派人士符

合「入閘」條件。



＊地區直選多「新面孔」＊



消息透露，今次建制派的參選名單有三大特色，就是地區直選多「新面孔」、富二代崛起，

以及老將受惠於議席「膨脹」而成功留任率高。

「新面孔」非指名不經傳，而是非現任立法會議員或非現屆直選議員，包括工聯會陳穎欣和

無黨派方國珊很可能出戰新界東南選區、２０１６年循「超級區議會」入局的周浩鼎則轉戰新界

西北。民建聯主席李慧琼和前議員陳凱欣亦會在九龍區捲土重來。經民聯梁美芬、民建聯蔣麗芸

和梁志祥，將改循選委會界別入局。消息指，新民黨容海恩亦爭取入選委會界別，機會不低。



＊葉劉去向仍存變數＊



建制圈子流傳港島議員新民黨主席葉劉淑儀有意退出直選戰場，甚至有傳她將為參選特首作

準備，葉劉周一回應稱，現時言之尚早，不便回應。消息則指：「中央領導會否想她繼續在議會

內發揮某些功能，希望她改循選委會入局，仍存在變數。」（ｃｌ）（ｚｚ）

