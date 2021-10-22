【大國博弈】美國國務院嚴重關注香港人權及基本自由被侵蝕

《經濟通通訊社２２日專訊》美國國務院發表聲明，表示嚴重關注香港的人權及基本自由持

續被侵蝕，包括參與政治，又指香港出於政治動機而提出的檢控增加，包括通過港區國安法，針

對教師、工會、律師、記者、醫護人員、學生會及個別巿民，再次呼籲北京及香港當局釋放被不

公正扣留的人，以及停止打壓和平的公民社會組織。美國敦促北京遵守《中英聯合聲明》。



＊外交部駐港公署敦促美方尊重中國內政＊



聲明指，香港當局以具有追溯力及針對性的方式，持續取消多名在２０１９年透過自由及公

正方式選出的民主派區議員的資格，指港府任意地決定他們宣誓無效，阻止港人有意義地參與管

治。

美國國務院的聲明表示，香港市民及充滿活力的公民社會，一直是香港的最大資源，亦是香

港作為國際商業和交流中心賴以成功的基石，美國將繼續支持港人及其權利和自由。

外交部駐港公署早前回應有關香港問題時，敦促美方切實尊重中國內政，恪守國際法和國際

關係基本準則，立即收回干預香港事務的黑手。



＊英外相關注區議員被ＤＱ＊



另外，英國外相卓慧思亦發聲明，關注香港５５名區議員被取消議員資格，及逾２５０名區

議員辭職，部分民間團體和組織被逼解散，她敦促特區政府保障言論自由，讓公眾能真正選擇政

治代表。（ｃｌ）（ｚｚ）

