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22/10/2021 13:09

【香港政情】立法會ＩＴ界種票案，１１人罪成判囚６周至１年

　　《經濟通通訊社２２日專訊》２０１６年立法會資訊科技界選舉種票案，的士司機從業員總
會５名理事會成員提供利益，誘使９名親友登記成為資訊科技界選民，１４人分別被控串謀在選
舉中作出舞弊行為提供利益予他人、串謀詐騙、在選舉中作出舞弊行為接受利益罪等罪。１４人
中，７人承認控罪，４人經審訊後被裁定罪成，餘下３人中途獲不繼續檢控。１１名罪成被告，
今早於灣仔區域法院分別被判監６星期至１年。

＊會務總監李為民判囚１年＊

　　的士司機從業員總會會務總監李為民，一項串謀在選舉中作出舞弊行為提供利益予他人罪，
及一項串謀詐騙罪，共判監１年；副秘書長楊耀鴻，法官接納他被上司影響，串謀詐騙罪被判刑
８個月；秘書潘秀芳串謀詐騙罪判監７個月；總幹事雷亞福一項串謀在選舉中作出舞弊行為提供
利益予他人罪，判監７個月，另外在選舉中作出舞弊行為接受利益，判囚２個月，同期執行。同
案當中，雷亞福胞妹雷偉芳判監３個月１２日，雷亞福兒子雷敬賢判囚３個月。

＊３名學生判監６周至３個月＊

　　至於在選舉中作出舞弊行為接受利益罪罪成的３名學生，分別判監６星期至３個月；髮型屋
助理吳嘉浩判囚８星期，陳琪南判監２個月２４日。
　　李為民、雷亞福、雷偉芳及雷敬賢４人，被控於２０１６年４月１４日至９月４日期間，一
同串謀和與其他身份不詳的人士，在選舉中作出舞弊行為，無合理辯解而向合共３６名人士提供
每人１０００元，作為其投票予某候選人的誘因。（ｃｌ）（ｚｚ）

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