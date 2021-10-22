【選舉改革】選管會調查報告建議增加投票站及檢視投票箱交收程序

《經濟通通訊社２２日專訊》選舉管理委員會今日就９月１９日舉行的２０２１年選舉委員

會界別分組一般選舉投票站出現排隊投票的「人龍」及點票時間過長，發表調查報告並提出改善

建議，包括選舉事務處必須就電子選民登記冊系統運作出現的問題，修正相關程式錯誤，並優化

整個發票程序；在場地及人手許可下，適量增加投票站及發票櫃枱的數目，並考慮在排隊「人龍

」的若干位置標示輪候所需的大約時間；以及簡化投票結束後填寫和核對統計報表的工序；檢視

投票箱的交收程序，分開處理接收投票箱和選舉文件╱物資。



＊建議就各程序所需時間定下指標＊



報告亦建議檢視整個點票工作流程和人手編配，就各程序訂下預計所需時間的指標，亦須就

光標機一旦出現「卡紙」制定較佳預案；於點票站就點票過程（包括出現突發事故或因事延誤）

適時安排廣播有關資訊，釋除點票站內的候選人及╱或其代理人，以及其他公眾人士的疑慮；中

央指揮中心職員應保持警覺，如察覺有不尋常的延誤或問題，應主動了解事件及提供支援，亦應

加強不同組別之間的協調；加強選舉工作人員的培訓，如遇到突發情況，應及早報告；及安排有

選舉實戰經驗的員工出任選舉工作的核心職位。（ｃｌ）（ｚｚ）

