【北水炒Ｄ乜】淨流入１８億人幣，買中移沽騰訊

《經濟通通訊社２２日專訊》恒指昨日（２１日）（２１日）高開５點，報２６１４１點。

最高升９３點報２６２２９點，最低跌２９５點報２５８４０點。恒指收報２６０１７點，跌

１１８點或０﹒４５％。

按額度計算，北水全日淨流入１８億元人民幣，減少６０﹒９％。中國移動（００９４１）

、快手（０１０２４）、中國人壽（０２６２８）；淨賣出最多的依次是騰訊控股

（００７００）、建設銀行（００９３９）、東岳集團（００１８９）。

主板成交１４７９﹒５９億元減少５﹒５％。其中港股通成交２５９億元，佔總成交１７﹒

５％。



＊中移動「回Ａ」支撐股價＊



中移動昨日（２０日）收市後公布第三季業績，瑞信發表研究報告指，其基本面有所改善，

利潤率壓力依然存在，認為股價現時吸引。此外，中移動聲稱，年底「回Ａ」上市的進展順利。

該行維持其「優於大市」評級，以及８５元目標價。中移動升０﹒４１％報４９元，北水淨買入

３﹒６億元。

另外，快手升２﹒９８％報９６﹒６５元，北水淨買入３﹒２億元。中國人壽升２﹒１５％

報１４﹒２８元，北水淨買入２﹒３億元。騰訊控股跌０﹒７９％報５０５﹒５元，北水淨賣出

４﹒２億元。建設銀行無升跌報５﹒４６元，北水淨賣出２﹒１億元。東岳集團跌３﹒２９％報

１７﹒６４元，北水淨賣出１﹒１億元。



表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：



淨買入最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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中國移動 （００９４１） ３﹒６２

快手 （０１０２４） ３﹒１８

中國人壽 （０２６２８） ２﹒３４

吉利汽車 （００１７５） １﹒９４

中國太保 （０２６０１） １﹒５９

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沽出最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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騰訊控股 （００７００） －４﹒２２

建設銀行 （００９３９） －２﹒１４

東岳集團 （００１８９） －１﹒１３

香港交易所 （００３８８） －０﹒９２

ＪＳ環球生活 （０１６９１） －０﹒６８

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