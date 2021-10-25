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25/10/2021 16:16

【匯控績後】摩通上調匯控評級至增持，第三季盈利勝預期

　　《經濟通通訊社２５專訊》摩根大通發表研究報告指，匯控（００００５）上季收入略遜預
期，但營運開支及風險成本優於預期，主要由於勝預期的盈利。該行認為，匯控股價將有正面反
應，予其目標價５２港元，將其評級上調至「增持」。

＊內房風險敞口為１４７億美元，風險可控＊

　　該行指，匯控第三季淨利息收入及非利息收入分別低於市場預期１％及２％；美國及香港業
務的淨息差分別按年跌５個基點及２個基點，管理層認為淨利息收入正因息率前景改善而漸趨穩
定。該行又指，匯控對中國內地的房地產風險敞口為１４７億美元，低於該行預期的１６０億美
元，並無直接信貸是處於「三條紅線」的「紅色區域」，該行認為屬正面消息，預期風險可控。

＊料明年再有新一輪回購計劃＊

　　另外，匯控普通股權一級資本比率為１５﹒９％，市場預期為１５﹒６％，該公司公布２０
億美元的股份回購計劃，該行預期２０２１－２３年每年都會有２０億美元的回購計劃，預期
２０２１年每股分派為２３美仙，並將於２０２２及２３年上升至每股２６美仙及３５美仙，即
派息比率為５０％，符合集團４０％至５５％的派息政策，該行預期，明年普通股權一級資本比
率可高於１４－１４﹒５％的水平，預期２０２２年將再有另一輪回購計劃。該行又預期，業績
公布後市場對匯控盈利預測應該會有單位數上調。
　　該行預期，雖然市場關注英國新冠疫情復甦及美元長期債券息率疲弱，相信匯控的基本面維
持穩健，認為香港宏觀及勞動市場改善有助收入復甦，信貸成本正常化。（ｃｗ）

　
　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之
　　　　　　　申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定
　　　　　　　，如因相關建議招致損失，概與《經濟通通訊社》、編者及作者無涉。

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