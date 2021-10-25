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25/10/2021 16:43

【匯控績後】花旗：匯控第三季業績勝預期，目標價５３元

　　《經濟通通訊社２５日專訊》花旗發表研究報告表示，匯控（００００５）第三季經調整稅
前利潤為６０億美元，高於該行及市場預期２３％，主要受成本支出及撥備低於預期帶動，撥備
前營運利潤亦高於預期，期內列賬基準預期信貸損失錄得撥回淨額７億美元，而集團亦料
２０２１年預期信貸損失錄得撥回淨額。另外，匯控宣布斥資最多２０億美元回購股份，高於該
行預期的１０億美元，並料明年普通股權一級資本比率可高於１４－１４﹒５％的水平，顯示明
年將可有更多回購，該行予匯控買入評級，目標價５３港元。
　　該行又指，匯控第三季淨利息收入按季持平，大致符合市場預期，淨息差按季跌１個基點至
１﹒１９％，貸款亦按季跌１％，料集團今年或未能達到中單位數貸款增長目標。第三季營運支
出為
７６億美元，按季跌４％，按年則持平，集團預計２０２１及２２年度經調整成本大致穩定，
２０２０年度為約３２０億美元。另外，２０２２年度營運開支指標由３１５億美元，上調至
３２３億美元。（ｂｉ）
　
　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之
　　　　　　　申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定
　　　　　　　，如因相關建議招致損失，概與《經濟通通訊社》、編者及作者無涉。

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