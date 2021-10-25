【匯控績後】花旗：匯控第三季業績勝預期，目標價５３元

《經濟通通訊社２５日專訊》花旗發表研究報告表示，匯控（００００５）第三季經調整稅

前利潤為６０億美元，高於該行及市場預期２３％，主要受成本支出及撥備低於預期帶動，撥備

前營運利潤亦高於預期，期內列賬基準預期信貸損失錄得撥回淨額７億美元，而集團亦料

２０２１年預期信貸損失錄得撥回淨額。另外，匯控宣布斥資最多２０億美元回購股份，高於該

行預期的１０億美元，並料明年普通股權一級資本比率可高於１４－１４﹒５％的水平，顯示明

年將可有更多回購，該行予匯控買入評級，目標價５３港元。

該行又指，匯控第三季淨利息收入按季持平，大致符合市場預期，淨息差按季跌１個基點至

１﹒１９％，貸款亦按季跌１％，料集團今年或未能達到中單位數貸款增長目標。第三季營運支

出為

７６億美元，按季跌４％，按年則持平，集團預計２０２１及２２年度經調整成本大致穩定，

２０２０年度為約３２０億美元。另外，２０２２年度營運開支指標由３１５億美元，上調至

３２３億美元。（ｂｉ）



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