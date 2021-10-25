【房地產稅】富瑞對房產稅中立惟料市場短期趨審慎，首選華潤置地

《經濟通通訊社２５日專訊》國務院將在部分地區開展為期５年的房地產稅改革試點。富瑞

發表研究報告指，該行對此相對中立，但預期在計劃變得更加明確前，市場會更趨審慎。富瑞表

示，近期來說，在房地產股票中，華潤置地（０１１０９）是其唯一首選，料在１２月至明年首

季將有更持續的上升潛力。

報告指出，房地產稅公布在方向及時間線上均符合富瑞預期，儘管５年期限較該行預期的２

至３年長，這反而意味著未來５年內政策在全國實施的可能性較低。該行不認為公告是一種針對

，又相信市場將更關注國務院及地方政府將在未來幾個月內公布的試點計劃細節，預料這些計劃

將較上海或重慶現有的計劃更為嚴格，但不太可能過於苛刻，因為其目標是穩定房地產市場以作

為一種長遠機制。

報告提到，雖然未來６至１２個月的政策環境可能會更加中性，但富瑞認為，降低首付比例

的可能性很低，因為這可能會引發均價上升及增加銀行對負擔能力較低買家的敞口。該行預計，

銷售將保持疲軟，而１２月將出現寬鬆政策。（ｓｌ）



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