《油金掠影》上周五油價升逾１％，鮑威爾發言限制黃金升幅

《經濟通通訊社２５日專訊》燃油需求增加及供應持續緊張，上周五油價升超過１％，但德

國總理默克爾表示疫情尚未結束，稍為限制油價升幅。布蘭特期油揚１﹒１％或０﹒９２元（美

元﹒下同），收報每桶８５﹒５３元，周線連續第七週收高。紐約期油漲１﹒５％或１﹒２６元

，收報每桶８３﹒７６元，周線收高１﹒７％為連續第九週收高。

對中國、印度和歐洲煤炭和天然氣短缺的擔憂，以及美國原油庫存下降等因素，令油價看漲

，但上周默克爾指疫情尚未結束後，油價即從一日高位回落。



＊鮑威爾指通漲將持續比先前預期更長的時間＊



現貨金上周五一度飆升１﹒７％，惟美國聯儲局主席鮑威爾指通漲將在明年有所緩解，又提

到若明年中看到通脹預期上升的嚴重風險，將會提高利率。金價於發言後回吐漲幅，最終收報每

盎司１７９３﹒８２元，升０﹒６％，周線累升１﹒４％。紐約期金收升０﹒８％，報每盎司

１７９５﹒８元。

有分析師指，儘管鮑威爾指通漲壓力將於明年下降，未來幾周至幾個月，市場上仍然存在的

通脹壓力，將會成為黃金和白銀的潛在支撐因素。

此外，歐元區通脹預期觸及數年來最高，給歐洲央行及其堅持維持危機時期刺激政策的做法

帶來額外壓力。

其餘貴金屬方面，白銀升０﹒８％報每盎司２４﹒３４元，鉑金跌０﹒７％報每盎司

１０４１﹒５２元，鈀金漲０﹒６％報每盎司２０２９﹒１８元。（ｈｃ）

