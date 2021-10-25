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25/10/2021 07:58

《國企紅籌》國藥（０１０９９）九個月盈利５７億人幣升１５％

　　《經濟通通訊社２５日專訊》國藥控股（０１０９９）根據中國公認會計原則，公布截至今
年９月３０止九個月之未經審核合併財務業績，期內盈利５７﹒０４億元（人民幣．下同），增
長１５％，每股盈利１﹒８３元。
　　該公司期內收入３８１２﹒８６億元，增長１６﹒４％，營業利潤１２２﹒１７億元，上升
１３﹒９％。（ｍｈ）
　
　　　　　　　　　　　　＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

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