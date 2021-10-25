《國企紅籌》國藥（０１０９９）九個月盈利５７億人幣升１５％

《經濟通通訊社２５日專訊》國藥控股（０１０９９）根據中國公認會計原則，公布截至今

年９月３０止九個月之未經審核合併財務業績，期內盈利５７﹒０４億元（人民幣．下同），增

長１５％，每股盈利１﹒８３元。

該公司期內收入３８１２﹒８６億元，增長１６﹒４％，營業利潤１２２﹒１７億元，上升

１３﹒９％。（ｍｈ）



＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

