《國企紅籌》國藥（０１０９９）九個月盈利５７億人幣升１５％

《經濟通通訊社２５日專訊》國藥控股（０１０９９）根據中國公認會計原則，公布截至今
年９月３０止九個月之未經審核合併財務業績，期內盈利５７﹒０４億元（人民幣．下同），增
長１５％，每股盈利１﹒８３元。
該公司期內收入３８１２﹒８６億元，增長１６﹒４％，營業利潤１２２﹒１７億元，上升
１３﹒９％。（ｍｈ）
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
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