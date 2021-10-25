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25/10/2021 14:44

【房地產稅】中海外半日獲逾三千萬淨掃貨大幅跑贏同業，買得過？

　　《經濟通通訊社記者羅鈞鴻２５日報道》在內地爭議多時的房地產稅改革正式啟動，部分地
區將試行開徵房地產稅，為期五年。中央繼續出招打擊樓價升勢，拖累內房股半日走弱，中海外
（００６８８）挫３％，龍湖集團（００９６０）、華潤置地（０１１０９）均跌逾２％。不過
，三股齊獲逾千萬資金淨主動買入，當中以中海外最多。專家認為，房地產稅具體細節仍未落實
，將持續困擾內房股，籲現階段不宜沾手。

＊資金趁內房股回調撈貨，中海外錄逾三千萬元淨掃貨＊

　　全國人大常委會議在上周六（２３日）決定，授權國務院在部分地區展開房地產稅改革試點
工作，徵稅對象為居住用和非居住用等各類房地產，不包括依法擁有的農村宅基地及其上住宅，
土地使用權人、房屋所有權人為房地產稅納稅人。試點期限為５年，最快或於年底前落實。不過
，當局暫時未有公布試點城市及具體稅率。
　　受新稅項消息拖累，內房股半日走弱，龍湖、華地跌逾２％；中國海外發展（００６８８）
及碧桂園（０２００７）則跌逾３％。
　　不過，市場資金趁板塊回調買入。據《經濟通ＨＶ２報價系統》數據顯示，截至半日，中海
外、龍湖、世茂（００８１３）、潤地均逾千萬元錄得資金淨主動買入。其中，中海外錄得
３６６８萬元淨掃貨，為內房中第一。
　　話雖如此，若仔細分析中海外的資金流向，即使其主動買沽比率為５５：４５，屬及格水平
，但大戶（單宗成交金額大於１００萬元）主動買沽比率則為３９：６１，較過往五日的５８：
４２明顯轉差，反映大戶沽貨態度轉趨積極。

＊上海、重慶曾開徵房產稅，惟未能遏止樓價升勢＊

　　事實上，上海及重慶在十年前已率先開徵房產稅，惟稅項涵蓋的房屋範疇及對象與房地產稅
有分別。重慶房產稅針對高檔房屋，且只對主要城市徵收；上海房產稅的徵收對象為市內居民的
第二個物業及非市內居民的新購物業，稅率分別是０﹒４％和０﹒６％。試點實施後，雖然上海
及重慶兩地樓價增速有所放緩，惟長期樓價增速持續。在２０１１－２０２０年間，兩地商品房
均價漲幅分別為９﹒２％和８﹒１％。

＊溫傑：中央冀藉開徵房地產稅增加地方政府收入＊

　　光大新鴻基財富管理策略師溫傑今早在《經濟通通訊社》財經直播節目《開市Ｇｏｏｄ　Ｍ
ｏｒｎｉｎｇ》上表示，開徵房地產稅在內地討論多時，市場對中央開徵新稅項屬意料之內。中
央開徵新稅項除了藉此壓抑樓價升勢外，更重要是為地方政府增加收入。他指出，在２０１９至
２０２０年，賣地收入佔地方政府整體收入８至９％，比重相對高，間接令地方政府樂見樓價持
續上升，以確保賣地收入理想。中央盼藉開徵房地產稅，減低地方政府對賣地收入的依賴。
　　溫傑強調，由於地方政府落實具體稅項細節需時，現階段難以量化稅項對內房的影響，惟坦
言短期或令市民的買樓意欲下降，為樓市帶來負面影響。不過，內房近期頻頻有好消息傳出，包
括副總理劉鶴派定心丸、內地多個城市下調按揭利率、恒大（０３３３３）如期償付一美元債利
息，這些因素均有助淡化房地產稅對內房股的衝擊。
　　溫傑續指，儘管近期內房股氣氛改善，但中央堅持「房住不炒」、「三條紅線」等大方向不
變，故維持對行業前景偏淡的看法。若投資者有意沾手內房股，他建議應揀選具央企背景、財務
狀況理想的企業，例如中海外。部署策略方面，房地產稅短期仍困擾行業氣氛，料中海外於１９
至２０元遇頗大阻力，若在近期低位買入的投資者可吼位賣出鎖定利潤。

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