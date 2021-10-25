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即市新聞

25/10/2021 16:28

《盤後部署》科技股龍頭見強勢，料港股短期走勢偏好

　　《經濟通通訊社２５日專訊》恒生指數開報２６０２０點，跌１０６點或０﹒４１％。其後
藥明（０２２６９）、比亞迪（０１２１１）、石油股及友邦（０１２１１）發力，帶動港股倒
升，惟港股全日走勢偏悶窄幅上落，最終恒生指數報２６１３２點，升５點或升０﹒０２％，主
板成交１１１２﹒１９億元。國企指數報９３２２點，跌３４點或跌０﹒３７％。恒生科技指數
報６７４４點，跌９點或跌０﹒１４％。
　　Ａ股上揚，上證綜合指數報３６０９點，升２７點或升０﹒７６％，成交４４３９﹒６２億
元人民幣。深證成份指數報１４５９６點，升１０３點或升０﹒７２％，成交２８４６﹒３１億
元人民幣。

＊科技股或已見短期底部＊
　
　　港股近４周累彈約２０００點，惟筆者料大市短期走勢偏好。
　　首先，近期科技股龍頭即使由低位反彈逾兩成，惟仍未見太大沽壓。以較強勢的阿里巴巴
（０９９８８）為例，上升日子成交量較大，調整時則成交偏少，屬利好後市訊號。再根據經濟
通報價機ＨＶ２的數據分析，近五日的大戶主動買沽比率為５４：４６，更連續９日錄得資金淨
流入；加上股價已經逾兩星期站穩於十天線（約１６７﹒２２元）之上，某程度反映科技股已見
短期底部。
　　此外，大家可留意科技指數。若短期成功以大成交升穿６９５８點的短期頂部位置，便成功
營造「一浪高於一浪」的向好走勢。若科技股保持強勢，恒指或呈易升難跌局面。
　　截至上周五（２２日），市場中線市寬（股價高於５０天線比率的股份）持續轉好，達４５
％，已重返９月初水平，故短期不宜對大市看得太淡。（ｋｓ）
　

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