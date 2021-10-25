  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

25/10/2021 09:40

【國際要聞】拜登巨額開支計劃現曙光，佩洛西透露民主黨將達共識

　　《經濟通通訊社２５日專訊》美國總統拜登的龐大社會及基建開支計劃現曙光。眾議院議長
佩洛西周日表示，民主黨內部已同意計劃的９成內容，並有信心在拜登本周出訪歐洲前達成原則
性協議。據悉，開支規模將由３﹒５萬億美元縮減至２萬億美元。
　　另據俄羅斯克里姆林宮發言人透露，普京總統與拜登總統將在近期內舉行會晤，稍後會公布
細節安排。（ｊｆ）

【搶先申請】免費試用etnet強化版MQ手機串流報價服務！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話25/10/2021
【陶觀天下】美國債市遭遇拋售　英倫銀行警示加息
中國故事22/10/2021
《神州經脈》傳中美元首視像會下月舉行 滬指悶跌外資連四日流入
財經熱話22/10/2021
《股市一周》憧憬監管陰霾消散 科技股全周領升近800點
財經熱話22/10/2021
《嚟緊炒Ｄ乜》中煙擬購母公司巴西煙葉業務　落實後或再展升浪
財經熱話22/10/2021
華為中芯獲豁免可購美技術　中芯收市飆近半成
專訪22/10/2021
【洪灝專訪】中國周期處底部　投資非重板塊　「看不明」才有機會（有片）
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【搶先申請】免費試用etnet強化版MQ手機串流報價服務

3香港推出全新「5G 股票王」 月費計劃 兼享etnet經濟通串流報價服務

【周一加油站】好禮Cheer You Up — 賞Peter Rabbit 布袋

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金