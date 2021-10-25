【國際要聞】拜登巨額開支計劃現曙光，佩洛西透露民主黨將達共識

《經濟通通訊社２５日專訊》美國總統拜登的龐大社會及基建開支計劃現曙光。眾議院議長

佩洛西周日表示，民主黨內部已同意計劃的９成內容，並有信心在拜登本周出訪歐洲前達成原則

性協議。據悉，開支規模將由３﹒５萬億美元縮減至２萬億美元。

另據俄羅斯克里姆林宮發言人透露，普京總統與拜登總統將在近期內舉行會晤，稍後會公布

細節安排。（ｊｆ）

