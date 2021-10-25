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25/10/2021 11:00

【外圍經濟】Ｇ１０貨幣排名榜日圓包尾，加元表現最強勁

　　《經濟通通訊社２５日專訊》本年度日圓兌美元已累積貶值９﹒０３％，美元兌日圓最新報
１１３﹒８０以下，日圓，是十國集團（Ｇ１０）年內表現最弱貨幣。加拿大元則為表現最強貨
幣，兌美元累積升２﹒９０％。
　　分析指，如果美國通脹持續，將令日圓繼續走低。其他表現偏軟的Ｇ１０貨幣包括歐元，兌
美元累跌４﹒６９％。丹麥克郎兌美元累跌４﹒６６％。較強的貨幣包括挪威克郎，兌美元累升
２﹒６５。英鎊兌美元亦累升２﹒６５％。（ｊｆ）

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