【ＦＯＣＵＳ】冬奧聖火甫抵北京，數字人民幣拉開戰幕

隨著冬奧聖火上周三（２０日）抵達北京，明年２月４日的冬季奧運會正式進入倒數階段。

作為一場在新冠疫情籠罩下的體育盛事，北京冬奧是否能順利舉辦，顯然會和剛結束的東京奧運

會形成對比。從經濟角度而言，中國作為率先推動央行數字貨幣的國家，自然會把北京冬奧當成

國際化應用的試金石。在數字貨幣領域滯後的一些發達國家，則在美國領導下發起圍堵和反制，

雙方已經打響一場看不見硝煙的攻防戰。

就在冬奧聖火抵達北京的前後，美方陣營至少向北京連環打出三招：

第一招：美國國會議員發起取締北京冬奧的政治行動。就在冬奧聖火抵達京城次日，有「反

華急先鋒」之稱的美國共和黨參議員盧比奧和眾議員史密斯，率先致函國際奧委會（ＩＯＣ），

以涉彊問題，緊急呼籲推遲２０２２年度冬奧，以便將賽事從北京轉移到其他國家舉行，並禁止

中國隊參賽。美國國會議員的舉動對ＩＯＣ、參賽運動員和商業機構形成「道德壓力」，亦令整

個冬奧蒙上政治鬥爭陰影。



＊國際企業恐陷寒蟬效應＊



第二招：西方媒體點名可能採用數字人民幣的的國際企業，例如指快餐連鎖店麥當勞被中國

政府要求在北京冬奧揭幕前，接納數字人民幣。麥當勞事後澄清，試行過程是基於商業利益，沒

有承受壓力。同樣被媒體點名的還有北京冬奧贊助商Ｖｉｓａ和Ｎｉｋｅ，兩家公司都不作回應

。但正如此前的新疆棉事件，一旦西方消費者或社會輿論壓力上升，便會造成寒蟬效應，可能導

致部分贊助商對數字人民幣卻步。

第三招：以七大工業國（Ｇ７）為基礎推動金融圍堵。早在今年６月，Ｇ７財長會議就已明

言將制定數字貨幣發行規則，將數字人民幣納入其監管範圍。而在冬奧運聖火抵達北京前一周，

Ｇ７財長搶先聚首美國華盛頓，擬定了對零售型央行數字貨幣的１３項公共政策原則。其中數個

要點，如要增加透明度、保障私隱、法律規範等，顯然都是衝著中國而來。

分析指，Ｇ７釋放出的訊息是，雖然中國在推行央行數字貨幣的進程中已拔頭籌，但數字貨

幣的國際運行秩序，仍應掌握在Ｇ７領導的國際社會手中。與此相呼應的是，全球首個比特幣期

貨ＥＴＦ此時也在紐約上市，反映了美國證券監管部門對加密貨幣的認受性背書。具有高度隱密

性和權力下放市場的加密貨幣，也因此和權力高度集中於央行的數字人民幣形成鮮明對比。



＊數字人民幣只爭朝夕＊



對於北京來說，冬奧是否能夠頂住西方政治壓力順利舉行，是試行數字化人民幣的前提。目

前對其有利的，一是伊斯蘭世界並沒有跟從西方的人權指控；二是有關指控也未能進入聯合國大

會的正式議事程序。因此，僅憑美國國會議員的一紙信函，尚不足以剎停冬奧的步伐。

更何況從中、美關係來說，為求在中期選舉前營造良好經濟數據，防止白宮淪為跛腳鴨，美

國總統拜登正試圖對華政經分離，即經濟上開展對自身有利的合作，如豁免中國產品關稅以紓緩

通脹，但同時又在政治上繼續打壓中國。對北京而言，則是討論中、美關係太遠，冬奧與數字人

民幣只爭朝夕。也就是說，北京現階段必將首先確保冬奧和數字人民幣的推廣工作順利完成。如

果美國堅持搞局，雙方的下一步對話也就免談了！



撰文 范強

