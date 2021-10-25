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25/10/2021 15:59

【國際要聞】中俄艦隊過津輕海峽引關注，美日國防官員東京謀對策

　　《經濟通通訊社２５日專訊》日本防衛相岸信夫與美國海軍部長托羅２５日在東京會談。雙
方對中、俄１０艘海軍艦隻穿越津輕海峽表達關注。托爾強調今後將努力與日方加強夥伴關係。
　　日方透露，中俄海軍艦隻在伊豆諸島周邊及東海起降直升機時，日本航空自衛隊戰機曾緊急
升空應對。美國超音速轟炸機亦在關東地區以東海域上空，與日本戰機聯合演練。岸信夫還提及
北韓試射潛射彈道導彈，指日本所處的安全保障環境變得更加嚴峻。（ｊｆ）

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