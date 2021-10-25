  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

25/10/2021 18:01

《台股攻略－黃振宇》台股上試萬七點關口，板塊輪動加快

　　《台股攻略》受美股英特爾股價重挫影響，加上電子權值股的台積電下跌，台股今日（２５
日）早段下挫，其後航運板塊回勇，大市最終收１６８９４點，微升６點，成交金額再縮減至新
台幣２６６６﹒３４億元。
　
　　電子權值股的台積電收新台幣５９３元，跌１﹒２％；大立光收新台幣２０１５元，跌０﹒
５％；聯電、華邦電及聯發科則升超過１％。另外，新能源汽車概念走勢較強，鴻海收新台幣
１０８元，升０﹒５％；車王電、美琪瑪、康普、立凱－ＫＹ及長園科均漲停，加百裕升超過８
％，而西勝及新盛力升近４％。「元宇宙」概念持續，光通訊相關股份的統新及東典光電漲停，
康聯訊升近９％，台通升６％。光纖模組股份亦有不俗表現，前鼎漲停，光環、眾達─ＫＹ及華
星光均升超過２％。此外，影音串流服務股份的聰泰漲停，兆赫及致振升近５％。航運三雄上揚
，陽明收新台幣８９﹒５元，升５﹒２％；長榮收新台幣９５﹒３元，升６﹒９％；萬海收新台
幣１５７﹒５元，升３﹒３％。散裝航運的裕民、四維航、正德、榮運、新興、志信、中櫃、台
航及宅配通均升超過２％。泰福─ＫＹ治療嗜中性白血球減少症生物相似藥ＴＸ０１取得加拿大
藥證，帶動近期股價升勢凌厲，惟今日公布９月稅前虧損新台幣１﹒０５億元，虧損較去年同期
增加，每股虧損新台幣０﹒３４元。
　
　　台股持續上試萬七點關口，惟成交量未有因此上升，短期要留意大市震盪，而板塊輪動加快
，建議短期宜審慎投資及注意風險承受能力。
《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管黃振宇》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【搶先申請】免費試用etnet強化版MQ手機串流報價服務！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事26/10/2021
《神州經脈》中美對話未見實質進展　監管擬設煤炭基準價　滬指跌
財經熱話26/10/2021
港華燃氣配股拓智慧能源　趁消息出貨兼大行唱淡股價轉跌
中國故事26/10/2021
圖解質押羅生門：民企存款遭疑似國企質押　渤海銀行重大合規風險
財經熱話26/10/2021
【電池加價】比亞迪轉錄資金淨賣出主板第二大　績前跟隊沽貨？
財經熱話26/10/2021
【冬日暖意】頤海具外食與家廚概念 冬天需求火辣
專訪26/10/2021
【專訪】陶冬：培育鑽石的出現　或會重新定義鑽石行業
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【搶先申請】免費試用etnet強化版MQ手機串流報價服務

3香港推出全新「5G 股票王」 月費計劃 兼享etnet經濟通串流報價服務

【etnet Bonus 賞你】韓國CORNA韓國消毒抗菌噴霧

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金