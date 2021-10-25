《台股攻略－黃振宇》台股上試萬七點關口，板塊輪動加快

《台股攻略》受美股英特爾股價重挫影響，加上電子權值股的台積電下跌，台股今日（２５

日）早段下挫，其後航運板塊回勇，大市最終收１６８９４點，微升６點，成交金額再縮減至新

台幣２６６６﹒３４億元。



電子權值股的台積電收新台幣５９３元，跌１﹒２％；大立光收新台幣２０１５元，跌０﹒

５％；聯電、華邦電及聯發科則升超過１％。另外，新能源汽車概念走勢較強，鴻海收新台幣

１０８元，升０﹒５％；車王電、美琪瑪、康普、立凱－ＫＹ及長園科均漲停，加百裕升超過８

％，而西勝及新盛力升近４％。「元宇宙」概念持續，光通訊相關股份的統新及東典光電漲停，

康聯訊升近９％，台通升６％。光纖模組股份亦有不俗表現，前鼎漲停，光環、眾達─ＫＹ及華

星光均升超過２％。此外，影音串流服務股份的聰泰漲停，兆赫及致振升近５％。航運三雄上揚

，陽明收新台幣８９﹒５元，升５﹒２％；長榮收新台幣９５﹒３元，升６﹒９％；萬海收新台

幣１５７﹒５元，升３﹒３％。散裝航運的裕民、四維航、正德、榮運、新興、志信、中櫃、台

航及宅配通均升超過２％。泰福─ＫＹ治療嗜中性白血球減少症生物相似藥ＴＸ０１取得加拿大

藥證，帶動近期股價升勢凌厲，惟今日公布９月稅前虧損新台幣１﹒０５億元，虧損較去年同期

增加，每股虧損新台幣０﹒３４元。



台股持續上試萬七點關口，惟成交量未有因此上升，短期要留意大市震盪，而板塊輪動加快

，建議短期宜審慎投資及注意風險承受能力。

《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管黃振宇》



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