《異動股》中央公布房產稅改革試點，龍湖跌近４％，中海外跌３％

《經濟通通訊社２５日專訊》龍湖（００９６０）現價跌３﹒６４％，報３８﹒４元，該股

成交約４２萬股，涉資１６６０萬元。

為積極穩妥推進房地產稅立法與改革，第十三屆全國人民代表大會常務委員會第三十一次會

議決定，授權國務院在部分地區開展房地產稅改革試點工作。試點實施啟動時間由國務院確定，

試點期限為５年。

會議明確，將由國務院將制定房地產稅試點具體辦法，試點地區政府制定具體實施細則；國

務院確定試點地區後，報人大常委會備案；試點地區的房地產稅徵稅對象，為居住用和非居住用

等各類房地產，不包括依法擁有的農村宅基地及其上住宅。

中指研究院指數事業部研究副總監陳文靜預計，第一批房地產稅試點城市可能會從一二線核

心城市選取，尤其是上半年市場熱度較高、房價漲幅較大的兩類城市，如長三角、大灣區以及中

西部核心二線城市，因為核心一二線城市住房供求矛盾突出，而房地產稅的開徵有利於緩解市場

供求矛盾，優化資源配置。



內房股普遍低開，中海外（００６８８）跌２﹒５８％，報１８﹒１４元；時代中國

（０１２３３）跌３﹒８６％，報５﹒９８元；融創（０１９１８）跌４﹒７８％，報１８﹒

７４元；中國恒大（０３３３３）升４﹒０９％，報２﹒８元。

現時，恒生指數報２６０２０，跌１０６點或跌０﹒４１％，主板成交３２﹒８４億元。國

企指數報９３０１，跌５５點或跌０﹒５９％。恒生科技指數報６７２２，跌３１點或跌０﹒

４７％。

即月期指新報２５９２６，跌１８４點，低水９５點。即月國指期貨報９２７４，跌８３點

，低水２７點。即月科指期貨新報６７２１，跌６７點，低水３點。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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龍湖（００９６０） ３８﹒４元 跌３﹒６４％

中海外（００６８８） １８﹒１４元 跌２﹒５８％

中國恒大（０３３３３） ２﹒８元 升４﹒０９％

恒大物業（０６６６６） ４﹒８元 升０﹒２１％

碧桂園（０２００７） ８﹒０９元 跌０﹒８６％

奧園（０３８８３） ３﹒６３元 跌２﹒６８％

碧桂園服務（０６０９８） ６４﹒５元 跌１﹒９８％

時代中國（０１２３３） ５﹒９８元 跌３﹒８６％

融創（０１９１８） １８﹒７４元 跌４﹒７８％

旭輝永升（０１９９５） １５﹒８元 跌８﹒５６％

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（ｅｒ）

