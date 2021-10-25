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25/10/2021 09:23

《異動股》中央公布房產稅改革試點，龍湖跌近４％，中海外跌３％

　　《經濟通通訊社２５日專訊》龍湖（００９６０）現價跌３﹒６４％，報３８﹒４元，該股
成交約４２萬股，涉資１６６０萬元。
　　為積極穩妥推進房地產稅立法與改革，第十三屆全國人民代表大會常務委員會第三十一次會
議決定，授權國務院在部分地區開展房地產稅改革試點工作。試點實施啟動時間由國務院確定，
試點期限為５年。
　　會議明確，將由國務院將制定房地產稅試點具體辦法，試點地區政府制定具體實施細則；國
務院確定試點地區後，報人大常委會備案；試點地區的房地產稅徵稅對象，為居住用和非居住用
等各類房地產，不包括依法擁有的農村宅基地及其上住宅。
　　中指研究院指數事業部研究副總監陳文靜預計，第一批房地產稅試點城市可能會從一二線核
心城市選取，尤其是上半年市場熱度較高、房價漲幅較大的兩類城市，如長三角、大灣區以及中
西部核心二線城市，因為核心一二線城市住房供求矛盾突出，而房地產稅的開徵有利於緩解市場
供求矛盾，優化資源配置。
　　
　　內房股普遍低開，中海外（００６８８）跌２﹒５８％，報１８﹒１４元；時代中國
（０１２３３）跌３﹒８６％，報５﹒９８元；融創（０１９１８）跌４﹒７８％，報１８﹒
７４元；中國恒大（０３３３３）升４﹒０９％，報２﹒８元。
　　現時，恒生指數報２６０２０，跌１０６點或跌０﹒４１％，主板成交３２﹒８４億元。國
企指數報９３０１，跌５５點或跌０﹒５９％。恒生科技指數報６７２２，跌３１點或跌０﹒
４７％。
　　即月期指新報２５９２６，跌１８４點，低水９５點。即月國指期貨報９２７４，跌８３點
，低水２７點。即月科指期貨新報６７２１，跌６７點，低水３點。
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　龍湖（００９６０）　　　　　３８﹒４元　跌３﹒６４％
　　中海外（００６８８）　　　１８﹒１４元　跌２﹒５８％
　　中國恒大（０３３３３）　　　　２﹒８元　升４﹒０９％
　　恒大物業（０６６６６）　　　　４﹒８元　升０﹒２１％
　　碧桂園（０２００７）　　　　８﹒０９元　跌０﹒８６％
　　奧園（０３８８３）　　　　　３﹒６３元　跌２﹒６８％
　　碧桂園服務（０６０９８）　　６４﹒５元　跌１﹒９８％
　　時代中國（０１２３３）　　　５﹒９８元　跌３﹒８６％
　　融創（０１９１８）　　　　１８﹒７４元　跌４﹒７８％
　　旭輝永升（０１９９５）　　　１５﹒８元　跌８﹒５６％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｒ）

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