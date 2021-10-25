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25/10/2021 13:26

【大國博弈】習近平：堅持走和平發展、改革開放、多邊主義之路

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２５日北京專電》國家主席習近平２５日在北京出席中華人
民共和國恢復聯合國合法席位５０周年紀念會議並發表重要講話。習近平表示，新中國恢復在聯
合國合法席位，是世界上的一個大事件，也是聯合國的一個大事件。中國將堅持走和平發展之路
，始終做世界和平的建設者；堅持走改革開放之路，始終做全球發展的貢獻者；堅持走多邊主義
之路，始終做國際秩序的維護者。
　　習近平強調，世界潮流，浩浩盪盪，順之則昌，逆之則亡。當前，世界百年未有之大變局加
速演進，和平發展進步力量不斷增長。應該順應歷史大勢，堅持合作、不搞對抗，堅持開放、不
搞封閉，堅持互利共贏、不搞零和博弈，堅決反對一切形式的霸權主義和強權政治，堅決反對一
切形式的單邊主義和保護主義。

＊國際規則只能由１９３個會員國共同制定＊

　　習近平指出，應該堅決維護聯合國權威和地位，共同踐行真正的多邊主義。國際規則只能由
聯合國１９３個會員國共同制定，不能由個別國家和國家集團來決定；應該由聯合國１９３個會
員國共同遵守，沒有也不應該有例外。對聯合國，世界各國都應該秉持尊重的態度，愛護好、守
護好這個大家庭，決不能合則利用、不合則棄之，讓聯合國在促進人類和平與發展的崇高事業中
發揮更為積極的作用。中國願同各國秉持共商共建共享理念，探索合作思路，創新合作模式，不
斷豐富新形勢下多邊主義實踐。

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