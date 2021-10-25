《午市前瞻》港股氣氛佳，料上望２６６００點

《經濟通通訊社２５日專訊》恒生指數半日收市報２６１５０，升２３點或０﹒０９％，主

板成交６３５﹒４８億元。恒生中國企業指數報９３３５，跌２１點或０﹒２３％。恒生科技指

數報６７６８，升１４點或０﹒２１％。



＊連敬涵：餐飲股持貨者要先止蝕＊



港股大市半日先跌後升。勤豐證券資產管理總事總經理連敬涵向《經濟通通訊社》表示，主

要由於市場氣氛佳，以及藍籌第三季業績造好，港股有機會在１１月初美國聯儲局議息前維持反

覆向好，上望２６６００點，支持位兩萬六。其後走勢則需視乎美股表現。

中國市監局印發《關於加強連鎖食品經營企業食品安全監管的通知》，要求各地市場監管部

門切實加大違法行為查處力度，增加日常檢查。食品安全事件發生後，涉事門店所在地市場監管

部門要迅速核查，嚴懲重處食品安全違法行為，責令停產停業，吊銷許可證。連敬涵表示，中國

經濟增長放緩，內房負債問題未能解決影響市民消費意欲，是餐飲股積弱的原因，今次中國市監

局的命令對它們而言屬雪上加霜，海底撈（０６８６２）和呷哺呷哺（００５２０）均有機會尋

底，即跌至２６元和５﹒７７６元以下，籲持貨者先止蝕。



