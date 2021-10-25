【重拳監管】內地加強連鎖食店安全監管，中資餐飲股急挫

《經濟通通訊社２５日專訊》近期內地當局對互聯網行業的監管有放鬆跡象，令科網股持續

反彈，帶動大市回升，惟看來中央對行業監管並未完全放鬆，不過今次是針對內地連鎖餐飲集團

。近日市場監管總局辦公廳印發《關於加強連鎖食品經營企業食品安全監管的通知》，要求進一

步加強連鎖食品經營企業食品安全監管，全力守護人民群眾「舌尖上的安全」。對食品安全加強

監管的消息令一眾中資餐飲股今日急跌，其中海底撈（０６８６２）挫逾７％，為表現最差藍籌

。



＊嚴懲違法行為「處罰到人」，強化曝光聯合懲戒＊



通知明確指出，連鎖食品經營企業總部要嚴格落實主體責任，要求各地市場監管部門要切實

加大違法行為查處力度。食品安全事件發生後，涉事門店所在地市場監管部門要迅速核查，依法

嚴懲重處食品安全違法行為；嚴格執行《食品安全法》規定，該責令停產停業的責令停產停業，

該吊銷許可證的吊銷許可證；對發現食品安全違法犯罪線索的，要依法及時移送公安機關；根據

涉事門店違法情形及企業的食品安全責任分工，按照《食品安全法實施條例》規定，實施「處罰

到人」。

通知同時強調，各地市場監管部門要強化違法行為曝光和聯合懲戒；對媒體監督和消費者投

訴舉報反映的食品安全問題，要嚴格開展現場核查，加大查處結果曝光力度，查處一批、曝光一

批；要強化聯合懲戒，連鎖食品經營企業發生食品安全事件且查證屬實的，事發地市場監管部門

要對同品牌所有門店強化許可審批，增加日常檢查、抽檢頻次，依法從嚴從重從快查處違法行為

等。



＊溫傑：市場或憂影響營運成本，內需股不便宜＊



今日《開市Ｇｏｏｄ Ｍｏｒｎｉｎｇ》節目請來光大新鴻基財富管理策略師溫傑分析，他

指加強監管消息可能令市場憂慮影響營運成本甚至牽涉到一些罰款，但看不到新措施有甚麼重大

影響，但畢竟大市現於２６０００點高位爭持，相關股份亦已跌穿支持位，不排除投資者借勢套

現，而內需股政策風險雖低，盈利亦可能回升，但包括食品股普遍市盈率都不便宜，持貨者要有

長線投資心理準備。



＊限電限產疊加疫情，收入增長開店速度放緩＊



其實餐飲股除市盈率偏高外，亦存在一些隱憂。雖然國慶黃金周（１０月１至７日）期間，

海底撈中國大陸地區門店接待用餐超過１２００萬人次，北京地區各門店生意火爆，方莊店、牡

丹園店、西單店等多家門店最高日均接待人次超過２０００人，不過中國多省限電限產帶來不確

定性，促使摩根士丹利近期對相關中資股短期持謹慎態度，預計倘若限電限產貫穿整個四季度，

那麼ＭＳＣＩ中國指數今年企業每股盈餘（ＥＰＳ）同比增速可能會從基準預測的１６％滑落至

最悲觀預測１１％。大摩料限電限產對中國四季度經濟增速拖累可能達到１個百分點，將密切關

注限電對上游到下游的連鎖影響，包括對民間消費和服務的衝擊。倘若限電限產持續較長時間，

大摩認為比較容易受到衝擊的個股也包括海底撈等餐飲股。

另內地新冠疫情再起對餐飲股亦難免有影響，美銀早前發表研究報告指，呷哺呷哺

（００５２０）上半年收入增長放緩，疫情和管理層變動後的運營不確定性下，其核心品牌仍然

受壓，對集團保持謹慎態度，下調其目標價１８％，由９﹒７元降至８元，維持「遜於大市」評

級。瑞銀早前亦指，預期因行業競爭加劇，海底撈旗下頤海（０１５７９）未來５年的銷售將放

慢，其自有品牌處於初期增長階段，加上海底撈開新店速度放緩，料公司邊際利潤將下降，首予

評級「沽售」，目標價４１﹒３元。

海底撈半日跌７﹒８８％收報２６﹒９元，成交４﹒６３億元。九毛九（０９９２２）則跌

９﹒１３％報１９﹒４元、呷哺呷哺跌４﹒９９％報６﹒０９元、奈雪的茶（０２１５０）挫３

﹒３１％報９﹒９４元、頤海跌２﹒２％報５１﹒２元，百勝中國（０１５７９）亦跌１﹒１９

％報４６５﹒８元。



撰文：經濟通市場組、中國組 整理：李崇偉

