【北水炒Ｄ乜】淨流入３９﹒１億人幣，又買快手捨棄騰訊

《經濟通通訊社２５日專訊》恒指低開１０６點，報２６０２０點。最高升８５點報

２６２１２點，最低跌１９７點報２５９２９點。恒指收報２６１３２點，升５點或０﹒０２％

。

按額度計算，北水全日淨流入３９﹒１億元人民幣，增加１９１﹒４％。快手

（０１０２４）、美團（０３６９０）、香港交易所（００３８８）；淨賣出最多的依次是騰訊

控股（００７００）、建設銀行（００９３９）、中國電信（００７２８）。

主板成交１１１２﹒１９億元減少１０﹒６％。其中港股通成交２４２億元，佔總成交２１

﹒８％。



＊快手與蘇州市政府達成戰略合作＊



快手宣布，與蘇州市政府達成正式戰略合作關係，未來將各自投入優質資源，共同推進其電

競總部落地蘇州，促進當地數字產業轉型發展。據悉，快手旗下王者榮耀ＫＳＧ戰隊主場已落戶

蘇州。快手升５﹒６８％報１０８元，北水淨買入１９億元。

另外，美團跌０﹒８３％報２８６﹒８元，北水淨買入４﹒６億元。香港交易所升０﹒８８

％報４８４﹒２元，北水淨買入４﹒４億元。騰訊控股跌０﹒８８％報５０５元，北水淨賣出４

﹒１億元。建設銀行跌０﹒１８％報５﹒４２元，北水淨賣出２﹒３億元。中國電信跌１﹒７８

％報２﹒７６元，北水淨賣出２億元。表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：



淨買入最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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快手 （０１０２４） １９﹒００

美團 （０３６９０） ４﹒５９

香港交易所 （００３８８） ４﹒４０

比亞迪股份 （０１２１１） ３﹒４０

吉利汽車 （００１７５） １﹒６７

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沽出最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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騰訊控股 （００７００） －４﹒１０

建設銀行 （００９３９） －２﹒３５

中國電信 （００７２８） －１﹒９７

安踏體育（二百） （０２０２０） －１﹒４９

中國移動 （００９４１） －０﹒９８

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