《美元走勢－羅明立》美元未受鮑威爾發言支持，續反覆偏軟

貨幣 東京收市 最高價 最低價

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美元╱日圓 １１３﹒６８ １１３﹒８２ １１３﹒５１

歐元╱美元 １﹒１６４８ １﹒１６６５ １﹒１６３９

英鎊╱美元 １﹒３７６２ １﹒３７８５ １﹒３７６０

美元╱瑞郎 ０﹒９１７１ ０﹒９１７１ ０﹒９１５１

美元╱港元 ７﹒７７３９ ７﹒７７４０ ７﹒７７２３

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《美元走勢》上周五（２２日）的經濟數據顯示歐洲國家１０月Ｍａｒｋｉｔ製造業採購經

理指數表現不俗，普遍好過預期，反而美國的同類數據卻略為失色。美聯儲主席鮑威爾表示了對

通脹持續高企的憂慮，認為即將縮減買債，但重申加息仍遠未是時候。美元未有受到支持，繼續

反覆偏軟。本周將迎來多個重要數據，包括美國第三季ＧＤＰ及ＰＣＥ物價指數、當周ＥＩＡ庫

存、當周初領失業金及個人支出資料等，還有歐元區第三季度及區內９月份ＣＰＩ數據。而加拿

大，日本和歐洲央行分別會公布利率決議。

日本將於本月３１日舉行大選，市場預期自民黨岸田文雄將可出任日本首相。上周日圓持續

下跌後在１１４﹒７０附近反彈，疲弱的日圓使日本在進口支付上感到吃力，但有利出口。美日

國債息差拉闊無可避免會令日圓有壓力，１１２﹒５０╱１１３﹒００可再吸納美元，造空日圓

。

英國製造業採購經理指數的利好被疲弱的零售數據抵銷，拖累英鎊由１﹒３８以上跌至１﹒

３７２５附近。可留意１０天線１﹒３６５０的支持，上方１﹒３９、１﹒４０兩大阻力仍然關

鍵。歐元近期雖未見突破，但在１﹒１６的支持力度頗強，不排除仍會上試１﹒１７。



貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價

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歐元兌美元 沽出歐元 １﹒１６８５ １﹒１５９０ １﹒１７３０

美元兌日圓 觀望

英鎊兌美元 沽出英鎊 １﹒３８７０ １﹒３７５０ １﹒３９２０

美元兌瑞郎 觀望

澳元兌美元 觀望

紐元兌美元 觀望

美元兌加元 觀望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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