【理財通】平安銀行「跨境理財通」開業，上周完成首宗業務

《經濟通通訊社２５日專訊》中國平安（０２３１８）（滬：６０１３１８）宣布，平安銀

行「跨境理財通」業務於上周一（１８日）獲得中國人民銀行和香港金管局批准，成為內地首批

試點機構之一，並於上周二（１９日）完成首宗「跨境理財通」業務。

作為首批獲批的試點機構，平安銀行總部位於深圳，在大灣區內營業機構逾２００家，覆蓋

廣州、珠海、東莞、惠州、中山等灣區各市。銀行打造了一支由１００多名投顧專家和９００多

名私人銀行家組成的專業服務團隊，依賴平安集團強大科技賦能，為內地投資者（南向通）和港

澳投資者（北向通）提供線上化和智能化的跨境金融產品和服務體驗。



＊「北向通」客戶可通過Ａｐｐ線上簽署業務協議＊



「北向通」方面，平安銀行挑選由平安理財打造的固定收益類明星理財產品，並聯合內地易

方達基金、中歐基金等一線基金公司甄選港澳客戶專屬公募基金，具備申購收費比率低、服務體

驗佳等特點。為滿足疫情通關不便情況下的客戶跨境投資需求，對於已經擁有平安銀行大灣區內

地分行帳戶的港澳客戶，只需通過平安「口袋銀行」Ａｐｐ線上簽署業務協議、綁定香港華僑永

亨銀行的匯款戶口、申請開通「北向通」功能，客戶購買或贖回內地理財產品便可直接線上自助

辦理，全程毋須親臨大灣區內地分行網點。如為新客戶，目前仍需親臨大灣區內地分行網點開戶

。

在「南向通」方面，內地投資者毋須前往港澳，通過平安銀行即可開立跨境理財通投資戶完

成開戶後在平安口袋銀行Ａｐｐ購買香港華僑永亨銀行銷售的產品。（ｂｉ）

