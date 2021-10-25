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25/10/2021 13:59

【恒大困局】據報恒大部分債券持有人收到９月２３日到期債券票息

　　《經濟通通訊社２５日專訊》外電引述知情人士表示，中國恒大（０３３３３）部分債券持
有人已經收到９月２３日到期美元債券的利息付款，該筆債券的３０天寬限期在上周六結束。
　　消息人士稱，恒大上周四已將８３５０萬美元匯入花旗銀行受托人帳戶。這筆資金現在已被
匯給至少數個離岸債券持有者。（ｂｉ）

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