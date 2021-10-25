港華燃氣配股及發可換股債予私募股權基金，籌２８﹒０２億元

《經濟通通訊社２５日專訊》港華燃氣（０１０８３）公布，公司於今日與投資者Ｃｌｅａ

ｎ Ｅｎｅｒｇｙ Ｅｃｏｓｙｓｔｅｍ Ｐｔｅ﹒ Ｌｔｄ﹒訂立認購協議，據此，在認購協

議條款及條件的規限下，投資者有條件同意認購，而公司有條件同意發行認購股份，認購價為每

股認購股份５港元，以及本金總額為１８﹒３６億元人民幣（按協定匯率換算相當於２２﹒１８

億港元）的可換股債券。認購股份相當於今日現有已發行股份總數約３﹒８４％及經配發及發行

認購股份擴大的已發行股份總數約３﹒７％。

根據每股換股股份初步換股價為６﹒３３元，及假設可換股債券按初步換股價獲悉數轉換，

公司將配發及發行最多３﹒５億股換股股份，相當於今日現有已發行股份總數約１１﹒５１％；

及經發行認購股份及換股股份擴大後的已發行股份總數約９﹒９８％。

認購股份及換股股份合共相當於經發行認購股份及換股股份擴大後的已發行股份總數約１３

﹒３１％。發行股份及發行可換股債券的所得款項總額將為２８﹒０２億港元。公司擬將發行股

份及發行可換股債券的所得款項淨額用作其一般企業用途，包括投資於其智慧能源業務。

投資者由Ａｆｆｉｎｉｔｙ Ａｓｉａ Ｐａｃｉｆｉｃ Ｆｕｎｄ Ｖ最終控制，該基金

為一家私募股權基金，並由獨立擁有及經營的併購基金管理人Ａｆｆｉｎｉｔｙ Ｅｑｕｉｔｙ

Ｐａｒｔｎｅｒｓ集團提供建議。該基金專注於韓國、澳洲、新西蘭、大中華及東南亞地區的

控制導向交易、控制權併購、成長型資本及公辦民營交易。

公司將向聯交所申請自明日（２６日）上午９時正起恢復股份買賣。（ｃｗ）

