【選舉改革】選管會未接通知設口岸票站，研究入票站用安心出行

《經濟通通訊社２５日專訊》立法會選舉將於１２月１９日舉行，提名期星期六（３０日）

展開，為期兩星期。選管會主席馮驊表示，政制及內地事務局至今未有通知選管會，會在陸路口

岸設置票站，如果接獲通知，選管會將務實配合，但指設置口岸票站並不是香港單方面能夠決定

。被問到選民進入票站需否使用「安心出行」應用程式，馮驊表示，會在極力保障投票權的情況

下，再仔細研究，要視乎場地借出者的要求。



＊法例一直規管宣傳物品＊



馮驊亦被問到選民能否穿著寫有「香港加油」的衣服投票，他指法例一直有規管宣傳物品，

但不會列舉實例，要視乎當時社會背景，某些物品有否「第二層意義」，會否惹人質疑選舉的公

正性。他又指，一旦有人穿違規衣服，職員可借出背心以遮擋政治訊息，並非旨在懲罰市民。



＊承認選委會選舉安排失當＊



選管會日前發表報告，就上月舉行的選委會選舉程序出錯提出多項建議。馮驊重申他在投票

日當晚已經致歉，承認對當日的安排失當要負上責任，選管會已經提交報告，並找出失誤的理由

，認為向前行的唯一方法是解決問題。他又指選委會選舉涉及１３個分組界別，但今次選委會界

別只是單一選舉，處理上較為簡單。（ｈｙ）

