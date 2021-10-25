《再戰明天》美國公布９月新屋銷售，萬洲業績

《經濟通通訊社２５日專訊》在數據方面，２６日４：３０ｐｍ，香港公布９月出口，年率

料由２５﹒９％降至２０﹒６％；９月進口，年率料由２８﹒１％降至２１﹒９％；９月貿易收

支料由負２６３億港元擴大至２７０億港元。１０：００ｐｍ，美國公布９月新屋銷售，料由

７４萬升至７６萬，月率料由１﹒５％升上２﹒２％。



在本港，明日公布業績的公司有：萬洲（００２８８）、ＡＳＭ（００５２２）。

