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25/10/2021 12:01

【匯控季績】匯控上季列帳基準稅前盈利升７６％至５４億美元

　　《經濟通通訊社２５日專訊》匯控（００００５）公布，截至今年９月底止，第三季列帳基
準除稅前利潤為５４﹒０３億元（美元．下同），按年升７５﹒８％，按季升６﹒８％，遠勝市
場預期，每股基本盈利０﹒１８元。
　　第三季經調整除稅前利潤５９﹒９６億元，按年升３６﹒３％，按季升８﹒９％，平均普通
股股東權益回報為８％，按年升４﹒８個百分點。（ｂｎ）

　　　　　　　　　　　＊有關業績的備註，請參閱該公司之正式通告＊

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