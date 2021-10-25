【匯控季績】匯控上季列帳基準稅前盈利升７６％至５４億美元

《經濟通通訊社２５日專訊》匯控（００００５）公布，截至今年９月底止，第三季列帳基
準除稅前利潤為５４﹒０３億元（美元．下同），按年升７５﹒８％，按季升６﹒８％，遠勝市
場預期，每股基本盈利０﹒１８元。
第三季經調整除稅前利潤５９﹒９６億元，按年升３６﹒３％，按季升８﹒９％，平均普通
股股東權益回報為８％，按年升４﹒８個百分點。（ｂｎ）
＊有關業績的備註，請參閱該公司之正式通告＊
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