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25/10/2021 12:12

【匯控季績】匯控首九月列帳基準稅前盈利升逾１倍至１６２億美元

　　《經濟通通訊社２５日專訊》匯控（００００５）公布，今年首９個月列帳基準除稅前利潤
為１６２﹒４２億（美元．下同），按年升１﹒２倍，預期信貸損失錄得撥回淨額，抵銷了收入
的跌幅有餘。經調整除稅前利潤１７９﹒４６億元，按年升７８﹒５％。
　　首三季列帳基準收入３７５﹒６３億元，按年跌２﹒９％，主要反映２０２０年利率下降，
以及環球銀行及資本市場業務旗下資本市場及證券服務的收入減少。但制訂壽險產品業務的市場
影響錄得有利變動淨額，加上環球銀行及資本市場業務的估值調整，抵銷了部分跌幅。經調整收
入跌４﹒９％至３７９﹒９８億元。
　　列賬基準預期信貸損失錄得撥回淨額１４億美元，相比之下，２０２０年首九個月則有７６
億美元提撥。主要反映經濟前景較２０２０年好轉。有關減額亦反映２０２１年首九個月的第三
級提撥有限，以及２０２０年首九個月就新加坡一項企業貸款所提撥的大額準備不復再現。
　　列帳基準營業支出為２５０﹒７６億元，按年升２﹒１％，乃與表現掛鈎的應計酬勞上升，
以及增加對科技的投資所致，但增幅被成本節約措施的影響所部分抵銷；經調整營業支出就升２
﹒１％至２３８﹒０７億元。集團淨利息收益率為１﹒２％，按年下跌１５個基點，乃市場利率
下跌所致。（ｂｎ）

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