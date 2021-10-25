【匯控季績】匯控上季收入升０﹒７％，預期信貸損失撥回７億美元

《經濟通通訊社２５日專訊》匯控（００００５）公布，截至今年９月底止，第三季度列帳

基準收入為１２０﹒１２億元（美元．下同），按年升０﹒７％，當中已計及貨幣換算的有利變

動。經調整收入下跌１％至１２２億美元，主要反映財富管理及個人銀行業務旗下制訂壽險產品

業務的不利市場影響，以及資本市場及證券服務業務收入減少。雖然如此，其策略性重點業務（

包括財富管理及貿易融資產品）仍持續取得佳績。



＊第三季預期信貸損失錄得撥回淨額７億美元＊



第三季集團列賬基準預期信貸損失錄得撥回淨額７億美元，相比之下，２０２０年第三季則

有８億美元提撥，反映經濟狀況保持穩定，以及信貸表現較預期為佳，集團列帳基準營業支出為

７９﹒８９億元，按年跌０﹒６％；經調整營業支出按年跌０﹒４％至７５﹒８５億元。



＊第三季淨利息收益率為１﹒１９％＊



第三季淨利息收益率為１﹒１９％，與去年第三季和今年第二季相比大致保持穩定。平均有

形股本回報率８﹒７％，按年跌５﹒８個百分點。

今年９月底，普通股權一級資本比率為１５﹒９％，較２０２１年第二季上升３０個基點，

反映風險加權資產減少，但普通股權一級資本於扣除預期股息後減少，抵銷了部分影響。（ｂｎ

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