  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

25/10/2021 12:16

【匯控季績】匯控上季收入升０﹒７％，預期信貸損失撥回７億美元

　　《經濟通通訊社２５日專訊》匯控（００００５）公布，截至今年９月底止，第三季度列帳
基準收入為１２０﹒１２億元（美元．下同），按年升０﹒７％，當中已計及貨幣換算的有利變
動。經調整收入下跌１％至１２２億美元，主要反映財富管理及個人銀行業務旗下制訂壽險產品
業務的不利市場影響，以及資本市場及證券服務業務收入減少。雖然如此，其策略性重點業務（
包括財富管理及貿易融資產品）仍持續取得佳績。

＊第三季預期信貸損失錄得撥回淨額７億美元＊

　　第三季集團列賬基準預期信貸損失錄得撥回淨額７億美元，相比之下，２０２０年第三季則
有８億美元提撥，反映經濟狀況保持穩定，以及信貸表現較預期為佳，集團列帳基準營業支出為
７９﹒８９億元，按年跌０﹒６％；經調整營業支出按年跌０﹒４％至７５﹒８５億元。

＊第三季淨利息收益率為１﹒１９％＊

　　第三季淨利息收益率為１﹒１９％，與去年第三季和今年第二季相比大致保持穩定。平均有
形股本回報率８﹒７％，按年跌５﹒８個百分點。
　　今年９月底，普通股權一級資本比率為１５﹒９％，較２０２１年第二季上升３０個基點，
反映風險加權資產減少，但普通股權一級資本於扣除預期股息後減少，抵銷了部分影響。（ｂｎ

【搶先申請】免費試用etnet強化版MQ手機串流報價服務！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話25/10/2021
內地加強食品安全監管　中資餐飲股急挫
市場動向25/10/2021
「交稅月」殺到　傳統Vs虛擬銀行稅貸利率與優惠
開市Good Morning25/10/2021
溫傑：恒指100天線阻力大　料匯控業績持續改善
財經熱話25/10/2021
【陶觀天下】美國債市遭遇拋售　英倫銀行警示加息
中國故事22/10/2021
《神州經脈》傳中美元首視像會下月舉行 滬指悶跌外資連四日流入
財經熱話22/10/2021
《股市一周》憧憬監管陰霾消散 科技股全周領升近800點
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【搶先申請】免費試用etnet強化版MQ手機串流報價服務

3香港推出全新「5G 股票王」 月費計劃 兼享etnet經濟通串流報價服務

【etnet Bonus 賞你】韓國CORNA韓國消毒抗菌噴霧

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金