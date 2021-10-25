【匯控季績】匯控：明年或續進行回購，料明年貸款錄中單位數增長

《經濟通通訊社２５日專訊》匯控（００００５）公布斥資最多２０億美元回購股份，財務

總監邵偉信（Ｅｗｅｎ Ｓｔｅｖｅｎｓｏｎ）於分析員會議上表示，認為集團現時的資本狀況

較今年初預期為佳，其預期信貸損失錄得回撥，亦指出若有額外資本未能用作投資之用，將會用

來進行回購，不排除明年繼續進行回購。

他表示，英國最快下個月加息，料至２０２２年底或加息２至３次，預計英國每加息０﹒

２５厘，將為集團增加５億美元收入；香港方面，港元拆息（ＨＩＢＯＲ）每升０﹒２５厘，則

可增加３﹒５億美元收入。匯控預期２０２２年集團的普通股權一級資本比率（ＣＥＴ１）能達

目標範圍１４至１４﹒５％內，主要受資本收益等帶動，亦料今年貸款錄３％增長，明年錄中單

位數增長。

他表示，接近完成收購的ＡＸＡ新加坡業務約值５億美元，未來會繼續尋找合適併購對象，

潛在目標總值約２０億美元。他指出，隨著香港關閉邊境，對集團在香港的保險業務造成一些直

接影響，因其香港的保險業務未能接觸中國內地市場，而中國每年亦有不少旅客到港旅遊，希望

未來能盡快漸進地重開邊境。（ｂｎ）

