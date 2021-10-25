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25/10/2021 10:08

【選舉改革】湯家驊：希望和其他第三路線合作，推微型兩黨政治

　　《經濟通通訊社２５日專訊》立法會換屆選舉提名期下周六（３０日）舉行，民主思路召集
人湯家驊與新思維主席狄志遠日前舉行記者會，兩組織已就選舉達成共識，同意若有任何成員參
選，會盡量互相協調，並以聯合陣營方式推動選舉工程。湯家驊昨日（２４日）在電視節目提到
，相信市民不想見到日後議會「一言堂」，希望和其他第三路線人士合作，在日後雙議席單票制
之下，推動「微型的兩黨政治」模式。
　　湯家驊承認，以現時民主思路和其他第三路線政團的的規模，要爭取１０席是非常困難，但
他們的目標是「推動優質民主」，讓市民明白在香港爭取民主，有幾個主要條件，包括接受及尊
重憲制秩序、擁護和效忠《基本法》、須以穩定社會為前題。他認為過往一些傳統民主派對這些
事情不太著重，進行了一些破壞，這種推動民主的方式是注定失敗的。

＊傳統民主派棄選空間更闊＊

　　湯家驊承認要吸引以往「最傳統最保守」非建制派支持者的選票十分困難，但相信社會上有
很多政治上比較中立的人，信奉理性溫和民主，期望有「水滴石穿」效果，非看一朝一夕。他表
示傳統民主派全部棄選空間更闊，如果這樣也不參選有悖參政理念。他相信即使非建制日後在議
會只是少數派，立法會也不會只是「數人頭」，議員在議會內的發言，如果發揮得好，也可改變
社會民情。（ｈｙ）

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