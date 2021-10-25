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25/10/2021 10:26

【新冠肺炎】聶德權：按情況處理無智能電話人士進入政府大樓安排

　　《經濟通通訊社２５日專訊》政府要求市民下月起，進入政府大樓或辦公處所，必須使用「
安心出行」手機應用程式。有關注露宿者組織表示，並非所有無家者都可輕易告訴別人「我無家
的」、「我沒有電話」等，建議當局設立緩衝期，讓他們適應新安排。
　　公務員事務局局長聶德權回應指，個別部門會按實際情況作出適當安排，或用其他方法留下
資料。（ｈｙ）

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