【新冠肺炎】聶德權：按情況處理無智能電話人士進入政府大樓安排

《經濟通通訊社２５日專訊》政府要求市民下月起，進入政府大樓或辦公處所，必須使用「

安心出行」手機應用程式。有關注露宿者組織表示，並非所有無家者都可輕易告訴別人「我無家

的」、「我沒有電話」等，建議當局設立緩衝期，讓他們適應新安排。

公務員事務局局長聶德權回應指，個別部門會按實際情況作出適當安排，或用其他方法留下

資料。（ｈｙ）

