《小傳日記》匯控唔派息，火鍋跌大力，內房眼淚滴

《小傳日記》魚缸已經連續第四日喺兩萬六上下爭持，暫時都仲未有重大利好消息刺激，睇

嚟好多缸友都仲等緊一個入市時機。

今日就係大笨象（５）放榜日，截至９月底止第三季列帳基準除稅前利潤為５４﹒０３億美

金，按年升７５﹒８％，按季升６﹒８％，好過市場預期，每股基本盈利０﹒１８美金。雖然有

錢賺，不過一哥祈耀年就話唔會派季息，但喺下年２月出全年成續表前就會考慮吓恢復派季息。

另外又講到，短期內將會使洗唔多過２０億美金回購股份。匯控午市業績後一度炒高近兩巴仙，

之後收窄，最後收升唔夠１巴仙，報４６﹒７銀。

神州方面，最新市監局話要守護人民「舌尖上的安全」，印發通知要求進一步加強連鎖食品

企業嘅食安監管，未來將會依法嚴懲重處食品安全違法行為，加大查處結果曝光力度，仲有機會

對出事嘅餐飲企業釘牌，嚇到魚缸三大邊爐都大瀉，海底撈（０６８６２）跌咗超過９巴仙，收

報２６﹒５５銀做包尾藍戰士。同行九毛九（０９９２２）跌多過８巴仙，報１９﹒６銀；呷哺

呷哺（００５２０）跌多過５巴仙，報６﹒０８銀。

內房方面，阿爺開會後就決定授權國務院，喺部分地區開展房地產稅改革試點工作，試點實

施啟動時間由國務院確定，試點期限為５年。而孖屐就估計，樓市熱辣辣嘅一二線城市身先士卒

納入房地產稅改革試點的機會較大。內房佬今日都排隊跣低；融創（０１９１８）跌多過４巴仙

，報１８﹒８８銀；中海外（００６８８）跌多過兩巴仙，報１８﹒２２銀；潤地

（０１１０９）跌近１巴仙，報３３﹒４５銀；龍湖（００９６０）跌近兩巴仙，報３９﹒１銀

。

魚缸到呢個位都進退兩難，除咗想有好消息夾高，更加希望唔好有壞消息出台，入定唔入都

可能要望吓仲有無監管消息，請請！



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