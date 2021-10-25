  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

25/10/2021 16:43

《小傳日記》匯控唔派息，火鍋跌大力，內房眼淚滴

　　《小傳日記》魚缸已經連續第四日喺兩萬六上下爭持，暫時都仲未有重大利好消息刺激，睇
嚟好多缸友都仲等緊一個入市時機。
　　今日就係大笨象（５）放榜日，截至９月底止第三季列帳基準除稅前利潤為５４﹒０３億美
金，按年升７５﹒８％，按季升６﹒８％，好過市場預期，每股基本盈利０﹒１８美金。雖然有
錢賺，不過一哥祈耀年就話唔會派季息，但喺下年２月出全年成續表前就會考慮吓恢復派季息。
另外又講到，短期內將會使洗唔多過２０億美金回購股份。匯控午市業績後一度炒高近兩巴仙，
之後收窄，最後收升唔夠１巴仙，報４６﹒７銀。
　　神州方面，最新市監局話要守護人民「舌尖上的安全」，印發通知要求進一步加強連鎖食品
企業嘅食安監管，未來將會依法嚴懲重處食品安全違法行為，加大查處結果曝光力度，仲有機會
對出事嘅餐飲企業釘牌，嚇到魚缸三大邊爐都大瀉，海底撈（０６８６２）跌咗超過９巴仙，收
報２６﹒５５銀做包尾藍戰士。同行九毛九（０９９２２）跌多過８巴仙，報１９﹒６銀；呷哺
呷哺（００５２０）跌多過５巴仙，報６﹒０８銀。
　　內房方面，阿爺開會後就決定授權國務院，喺部分地區開展房地產稅改革試點工作，試點實
施啟動時間由國務院確定，試點期限為５年。而孖屐就估計，樓市熱辣辣嘅一二線城市身先士卒
納入房地產稅改革試點的機會較大。內房佬今日都排隊跣低；融創（０１９１８）跌多過４巴仙
，報１８﹒８８銀；中海外（００６８８）跌多過兩巴仙，報１８﹒２２銀；潤地
（０１１０９）跌近１巴仙，報３３﹒４５銀；龍湖（００９６０）跌近兩巴仙，報３９﹒１銀

　　魚缸到呢個位都進退兩難，除咗想有好消息夾高，更加希望唔好有壞消息出台，入定唔入都
可能要望吓仲有無監管消息，請請！

　　《編者按》本欄搜羅即日熱門傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性
　　　　　　　本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式
　　　　　　　之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資
　　　　　　　決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

【搶先申請】免費試用etnet強化版MQ手機串流報價服務！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話25/10/2021
匯控季績勝預期　擬短期內回購股份股價造好
中國故事25/10/2021
中國房地產稅來了　熱點城市房價終於要跌了嗎？
財經熱話25/10/2021
【房地產稅】中海外半日獲逾三千萬淨掃貨大幅跑贏同業　買得過？
專訪25/10/2021
【專訪】陶冬：聯儲局正邁向減少買債　加息時間或大大提前
FOCUS25/10/2021
【FOCUS】房地產稅震散內房　「發展方式之爭」利股市
財經熱話25/10/2021
《舌尖上的安全》內地加強連鎖食店安全監管　中資餐飲股急挫
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【搶先申請】免費試用etnet強化版MQ手機串流報價服務

3香港推出全新「5G 股票王」 月費計劃 兼享etnet經濟通串流報價服務

【etnet Bonus 賞你】韓國CORNA韓國消毒抗菌噴霧

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金