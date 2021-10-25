《真知灼見－溫灼培》看好英鎊？看淡日圓？值得三思

《真知灼見》面對３﹒１％高通脹率（９月ＣＰＩ），及因嚴重缺乏外籍貨車司機及運輸工

推高了工資，市場估計英倫銀行將很大機會於１１月４日議息會加息。據英鎊利率期貨價格變化

顯示，加１５基點是９６％，加２５基點機會率是５５％。由於行長貝利多次發出對通脹前景憂

慮警告，令市場更相信１１月加息的講法。但筆者認為這並不合乎邏輯。供應鏈瓶頸已使英國零

售商貨架嚴重缺貨，使英國零售商今個聖誕難做到應有的生意額。聖誕是歐美銷售大日子，如聖

誕銷情欠佳，全年的銷售額就難達標。試想英倫銀行會否在此情況下還對英國零售商落井下石作

出加息嗎？再者，現在疫情於英國再次變得嚴峻，甚至有評論開始猜測英國今年聖誕有機會再次

封城。如英倫銀行真的延遲到明年初或更遲才加息，屆時英鎊匯價將如何？實在值得我們三思。



反觀日圓，其近周急跌很大原因是市場估計聯儲局１１月３日將執行減買債，美十年債息因

而率先飆升。當美日債息差距擴闊，日圓跌是理所當然。但要提防，日本是一個缺乏天然資源國

家，其資源主要靠進口。當現時商品價格如此昂貴，如日圓又弱，日本在進口的支付上將會倍感

吃力。料日本政府會設法阻止日圓過弱。另要提防美債息若再升，環球投資氣氛亦有機會轉差，

使資金轉返日圓避險使日圓走強。提防有上試１１２╱１１３兌１美元的可能性。《恒生銀行首

席市場策略員 溫灼培》（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）



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