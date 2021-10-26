《飛常談－鄧飛》英國的官方假新聞

《飛常談》近日，香港媒體轉引英國《衛報》的報道，英國政府新的解密檔案顯示，在上世

紀６０年代的印尼政變和排華慘劇中，有英國間諜介入其中！香港有不少印尼華僑子弟，談起印

尼政變和排華慘劇，不少人都會覺得非常痛心，因此這條新聞會觸動不少港人。說起東南亞國家

的政變與排華，一般來說都會首先覺得與美國有關，畢竟在冷戰時期，美國是東南亞最大的軍事

存在國。但這次提到了英國，恐怕真的令不少人覺得有點意外，印尼並不是英國前殖民地，前宗

主國是荷蘭。另外，隨著二戰後期對日反攻，是美軍而不是英軍解放了印尼，照理應該是美國勢

力介入印尼，怎會變成了英國﹖



無疑，印尼不是英國傳統的勢力範圍。同時，隨著５０年代馬來亞獨立和蘇伊士運河戰爭之

後，英國全面撤出蘇伊士運河以東的所有軍事基地（除了香港）…但是，軍事撤出不等於特工間

諜撤出。這次解密提到的所謂英國間諜，嚴格來說，是屬於英國外交部轄下的一個保密部門：資

訊研究部（Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ Ｒｅｓｅａｒｃｈ Ｄｅｐａｒｔｍｅｎｔ，簡稱ＩＲＤ

）。這個神秘的部門，充份反映了老奸巨猾的英國老牌帝國主義的深謀遠慮。



＊對抗蘇俄，英專門機構研宣傳戰略＊



二戰之後，受到蘇聯影響和支配，國際共產主義運動風起雲湧，蔚成顯學，西歐各國和亞非

拉殖民地的社會運動和反殖革命皆深受感召。作為老牌民主憲政的英國，儘管由工黨執政，但對

這種蘇聯式的赤色風潮也深感憂慮。１９４７年，英國外交部一名政務次官向外相貝文呈交了一

份機密報告（Ｅｒｎｅｓｔ Ｂｅｖｉｎ，「Ｔｏｐ Ｓｅｃｒｅｔ Ｃａｂｉｎｅｔ Ｐａｐ

ｅｒ ｏｎ Ｆｕｔｕｒｅ Ｐｕｂｌｉｃｉｔｙ Ｐｏｌｉｃｙ」，Ｂｒｉｔｉｓｈ Ｎａｔ

ｉｏｎａｌ Ａｒｃｈｉｖｅｓ，ＩＲＤ╱ＦＯ１１１０╱ＰＲＯ），提出在外交部編制下成立

一個名為「資訊研究部ＩＲＤ」的機構，專門研究反擊蘇聯式共產主義宣傳的戰略和措施。當時

就明確提出一條政治理念競爭的總指導原則：



「我們不能僅僅指望在物質上藐視蘇俄就能擊敗它，我們必須謹記基督教感情和民主精神在

歐洲的影響，我們必須求助於這些，才能建立起強大的精神力量，以支撐我們戰鬥下去。」５０

年代英國外交部顧問Ｍａｍａｉｎｅ Ｋｏｅｓｔｌｅｒ進而提出更具針對性的原則：以「非共

產主義左翼人士」（Ｎｏｎ－Ｃｏｍｍｕｎｉｓｔ Ｌｅｆｔｉｓｔｓ）的觀點，來對抗蘇聯共

產主義左翼的觀點！



ＩＲＤ的宣傳邏輯是：蘇聯是左翼，英國也可以是左翼；但蘇聯倡導暴力革命和共產改造，

英國主張和平民主和福利國家；蘇聯宣傳蘇聯如何美好，英國揭露蘇聯如何黑暗，可謂處處針鋒

相對。實事求是地說，英國是一個文化深厚的西方國家，在這場東西方理念之爭當中，不僅能針

鋒相對，而且能把思想理念透過外交部的官僚機器轉化成可操作的政策措施，例如：定期編撰揭

示蘇聯黑暗面和「澄清」西方民主自由價值概念的指導性文章，既有客觀的事件現象描述，更有

用詞恰如其分的評論，然後發放到全球使領館、ＢＢＣ、傳媒、意見領袖、傳媒名人等，從而引

導著本國乃至世界輿論對蘇聯式共運和西方民主左翼的看法。ＩＲＤ甚至直接資助一些非常知名

的學者、作家出版有利於己方理念的作品，著名哲學家羅素（Ｂ Ｒｕｓｓｅｌｌ）和作家奧維

爾（Ｇ Ｏｒｗｅｌｌ）都與之合作過，更有所謂「奧維爾名單」這個備受爭議的花名冊。



英國官方甚至一直不承認有這個部門的存在，這種過度的保密性固然後來引起知識界和傳媒

的猛烈抨擊，但是，英國人這種從理論上發掘對方弱點、建構己方優勢，繼而將理論轉化為可操

作措施的做法，卻非常值得研究。這次解密提到的ＩＲＤ介入６０年代印尼政變和排華，只是Ｉ

ＲＤ的牛刀小試，但工作目標和手法依然契合冷戰需要：發放各種真假難辨的新聞和傳單，煽動

反共意識、煽動種族意識，把印尼共產黨與華僑對等起來，一如５０年代英國鎮壓馬來亞共產黨

領導的獨立運動那樣。ＩＲＤ在１９７７年正式解散，官方沒有解釋為什麼忽然解散這個部門，

英國傳媒界推斷，就是因為記者們無意中發現了這個部門存在的蛛絲馬跡，包括介入印尼政變的

一些證據，所以才導致英國政府緊急解散它。英國並不是冷戰中的主角，但卻參與了朝鮮戰爭、

越南戰爭、東南亞各國獨立運動、中東泛阿拉伯運動和非洲一系列獨立解放運動。這種參與，主

要不是通過軍隊參戰，甚至不是通過００７式的特工行動，而是通過這個領牌的官方假新聞的Ｉ

ＲＤ！箇中經驗教訓，在講求建立話語權、軟實力的今天，有著非常值得研究的歷史價值。

《全國港澳研究會理事﹐香港將軍澳香島中學校長及香港教育工作者聯會副主席 鄧飛》



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