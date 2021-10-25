【聚焦人幣】人幣中間價升１０８點四個月半月高，報６﹒３９２４

《經濟通通訊社２５日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒３９２４，

較上個交易日升１０８點子，實現四連漲，創６月８日以來四個半月新高，上個交易日報６﹒

４０３２。



貨幣兌換 中間價 漲跌（ＢＰ）

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１美元╱人民幣 ６﹒３９２４ －１０８﹒００

１歐元╱人民幣 ７﹒４４２１ －１０﹒００

１００日圓╱人民幣 ５﹒６２６０ ＋６８﹒００

１港元╱人民幣 ０﹒８２２４ －１２﹒１０

１英鎊╱人民幣 ８﹒７９７３ －３４７﹒００

１澳元╱人民幣 ４﹒７７２８ －５９﹒００

１紐元╱人民幣 ４﹒５６９２ －１２８﹒００

１新加坡╱人民幣 ４﹒７４０６ －１２３﹒００

１瑞郎╱人民幣 ６﹒９７５６ ＋２３﹒００

１加元╱人民幣 ５﹒１６７１ －１０２﹒００

１人民幣╱林吉特 ０﹒６４９５ ＋１﹒５０

１人民幣╱俄羅斯盧布 １１﹒００８９ －９４６﹒００

１人民幣╱南非蘭特 ２﹒３１８７ ＋２６５﹒００

１人民幣╱韓元 １８４﹒２１００ ＋１３﹒００

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人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。

人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一

美元中間價貶值１﹒９％。

