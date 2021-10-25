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即市新聞

25/10/2021 09:23

【聚焦人幣】人幣中間價升１０８點四個月半月高，報６﹒３９２４

　　《經濟通通訊社２５日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒３９２４，
較上個交易日升１０８點子，實現四連漲，創６月８日以來四個半月新高，上個交易日報６﹒
４０３２。
　
　　貨幣兌換　　　　　　　　　　中間價　　　　漲跌（ＢＰ）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　１美元╱人民幣　　　　　　６﹒３９２４　－１０８﹒００
　　１歐元╱人民幣　　　　　　７﹒４４２１　　－１０﹒００
　　１００日圓╱人民幣　　　　５﹒６２６０　　＋６８﹒００
　　１港元╱人民幣　　　　　　０﹒８２２４　　－１２﹒１０
　　１英鎊╱人民幣　　　　　　８﹒７９７３　－３４７﹒００
　　１澳元╱人民幣　　　　　　４﹒７７２８　　－５９﹒００
　　１紐元╱人民幣　　　　　　４﹒５６９２　－１２８﹒００
　　１新加坡╱人民幣　　　　　４﹒７４０６　－１２３﹒００
　　１瑞郎╱人民幣　　　　　　６﹒９７５６　　＋２３﹒００
　　１加元╱人民幣　　　　　　５﹒１６７１　－１０２﹒００
　　１人民幣╱林吉特　　　　　０﹒６４９５　　　＋１﹒５０
　　１人民幣╱俄羅斯盧布　　１１﹒００８９　－９４６﹒００
　　１人民幣╱南非蘭特　　　　２﹒３１８７　＋２６５﹒００
　　１人民幣╱韓元　　　　１８４﹒２１００　　＋１３﹒００
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
　　人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。

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