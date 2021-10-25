【聚焦人幣】人幣中間價升１０８點四個月半月高，報６﹒３９２４

《經濟通通訊社２５日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒３９２４，
較上個交易日升１０８點子，實現四連漲，創６月８日以來四個半月新高，上個交易日報６﹒
４０３２。
貨幣兌換 中間價 漲跌（ＢＰ）
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１美元╱人民幣 ６﹒３９２４ －１０８﹒００
１歐元╱人民幣 ７﹒４４２１ －１０﹒００
１００日圓╱人民幣 ５﹒６２６０ ＋６８﹒００
１港元╱人民幣 ０﹒８２２４ －１２﹒１０
１英鎊╱人民幣 ８﹒７９７３ －３４７﹒００
１澳元╱人民幣 ４﹒７７２８ －５９﹒００
１紐元╱人民幣 ４﹒５６９２ －１２８﹒００
１新加坡╱人民幣 ４﹒７４０６ －１２３﹒００
１瑞郎╱人民幣 ６﹒９７５６ ＋２３﹒００
１加元╱人民幣 ５﹒１６７１ －１０２﹒００
１人民幣╱林吉特 ０﹒６４９５ ＋１﹒５０
１人民幣╱俄羅斯盧布 １１﹒００８９ －９４６﹒００
１人民幣╱南非蘭特 ２﹒３１８７ ＋２６５﹒００
１人民幣╱韓元 １８４﹒２１００ ＋１３﹒００
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人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。
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