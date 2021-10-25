《鍾之日記》房產稅殺到內房心慌，特斯拉擴產車股起哄

《鍾之日記》１０月２５日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：升。



美股上周五（２２日）個別發展，道指破頂創紀錄新高，港股連升四周累飆８％後，今日在

Ａ股帶動下低開高走，兩萬六關失而復得。恒指低開１０６點，開市後一度跌１９７點，見

２５９２９點半日低位後回勇，曾倒升８５點，見２６２１２點半日高位。恒指午後變化不大，

收報２６１３２，升５點或升０﹒０２％，主板成交１１１２﹒１９億元。國企指數報９３２２

，跌３４點或跌０﹒３７％。恒生科技指數報６７４４，跌９點或跌０﹒１４％。

滬深股市今日反覆造好，受到疫情反彈及房地產稅試點的消息拖累，滬綜指早盤低開，最多

跌０﹒５１％，低見３５６４點後買盤湧現。豬肉、電力及儲能概念大漲，大市止跌回升，高見

３６１１點，全日升０﹒７６％，收報３６０９點收復三千六。深成指全日升０﹒７２％，創業

板指則升１﹒６４％。

在上周逆回購放量至千億規模並維持三日後，人行投放進一步加力，今日進行的２０００億

元人民幣７天期逆回購，淨投放１９００億元人民幣。兩市成交額繼續破萬億元，按日略減至

１０１４８億元人民幣。外資今日通過滬股通、深股通淨流入８﹒９４億元人民幣，是連續第五

個交易日淨流入。



＊布局房地產稅劍指樓市投機，細則未見內房先跌為敬＊



全國人大常委會會議２３日決定授權國務院在部分地區開展房地產稅改革試點工作。會議明

確，將由國務院將制定房地產稅試點具體辦法，試點地區政府制定具體實施細則；國務院確定試

點地區後，報人大常委會備案；試點地區的房地產稅徵稅對象，為居住用和非居住用等各類房地

產，不包括依法擁有的農村宅基地及其上住宅；試點實施啟動時間由國務院確定，試點期限為５

年。

雖然目前具體細則尚未出爐，但已引起市場極大反響，中金認為短期或觸發房價調整預期，

此前連續反彈的中資地產股或面臨壓力。融創（０１９１８）跌４﹒１％，萬科（０２２０２）

跌２﹒３％，中海外（００６８８）跌２﹒２％，龍湖（００９６０）跌１﹒９％，潤地

（０１１０９）跌０﹒９％。

雖然恒大（０３３３３）在微信公眾號表示，恒大集團深圳公司在深圳、東莞、江門、汕尾

、珠海和中山１０多個項目的復工復產工作，正有序進行，恒大全力落實政府保交樓的要求，踐

行企業社會責任和擔當。但債務問題一日未解決，仍被視為計時炸彈，恒大跌０﹒７％。

物管股旭輝永升服務（０１９９５）折讓９％配股上板，市前成交逾１３億，收跌近８％。

越秀地產（００１２３）公布，出售擁有越秀金融大廈的Ｇａｉｎ Ｆｏｒｃｅ Ｉｎｖｅ

ｓｔｍｅｎｔｓ Ｌｔｄ的１００％股權予越秀房產信託基金（００４０５）。集團預計將錄得

除稅後收益約１３﹒６６億元人民幣。由於出售事項，集團總資產預計減少約２４﹒３８億元人

民幣，而集團淨資產預計增加約１３﹒６６億元人民幣。越地跌１﹒４％，越秀房託連跌２日，

跌６﹒８％。



＊恒大十年內轉行去賣車，恒大汽車有前途飆１１％＊



陷入債務危機的中國恒大主席許家印在集團復工復產專題會上公布恒大化解風險自救的三大

戰略決定：一是堅定不移、全力以赴實現復工復產保交樓；二是全面實施現樓銷售、大幅壓降房

地產開發建設規模；三是十年內實現由房地產業向新能源汽車產業的轉型。

許家印強調，只有復工復產，恢復銷售和經營，才能保質保量向業主交樓，解決上下游合作

夥伴的商票?付，逐步歸還金融機構貸款。至於房地產的銷售規模要由去年的７０００多億元人

民幣，十年?減至每年約２０００億元人民幣。

集團未來加大力度「造車」，恒大汽車（００７０８）表現造好，全日飆１１﹒４％，報４

元，連升２日累計升幅１６﹒６％。中國恒大則跌０﹒７％，報２﹒６７元。

除了恒大汽車升勢如虹，新能源車股近日亦成升市火車頭，其中，比亞迪（０１２１１）股

價連日創新高，繼上周五（２２日）升近半成，今日再漲２﹒５％報３０２﹒８元，更是首次突

破３００元關。消息層面，Ｔｅｓｌａ擴大使用比亞迪有份生產的磷酸鐵鋰電池，令外界憧憬比

亞迪有望開展向外供應汽車電池。





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