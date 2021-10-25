【房地產稅】國務院將在部分地區試點房地產稅改革，為期五年　

《經濟通通訊社２２日專訊》為要積極穩妥推進房地產稅立法與改革，引導住房合理消費和

土地資源節約集約利用，促進房地產市場平穩健康發展，全國人大常委會會議２３日決定授權國

務院在部分地區開展房地產稅改革試點工作。試點實施啟動時間由國務院確定，試點期限為５年

。

會議明確，將由國務院將制定房地產稅試點具體辦法，試點地區政府制定具體實施細則；國

務院確定試點地區後，報人大常委會備案；試點地區的房地產稅徵稅對象，為居住用和非居住用

等各類房地產，不包括依法擁有的農村宅基地及其上住宅。



＊財政部、稅務總局按程序做好準備工作＊



上述消息發布後，財政部、稅務總局有關負責人在接受《新華社》採訪時表示，財政部、稅

務總局將依照全國人大常委會的授權，起草房地產稅試點辦法（草案），按程序做好試點各項準

備工作。

共產黨中央委員會機關刊《求是》雜誌早前刊登國家主席習近平關於推動「共同富裕」的談

話稿，提及要「積極穩妥推進房地產稅立法和改革」。他強調要將逐步實現全體人民共同富裕擺

在更加重要的位置，要著力擴大中等收入群體規模及加強對高收入的規範和調節。

不過，據《華爾街日報》引述消息人士稱，落實房產稅的安排，目前面對黨內不少反對意見

。因此，當局對房產稅改革措施作出較大幅度的修正，試點城市也由３０個降至１０個，且官員

們仍在為如何確定試點舉措及是否提供折扣和豁免區爭論。（ｌｃ）

