【房地產稅】專家：一二線城市被納入房地產稅改革試點機會大

《經濟通通訊社２５日專訊》全國人大常務委員會２３日授權國務院在部分地區開展房地產

稅改革試點。雖然目前房地產稅的細則尚未出爐，但市場猜測，房地產市場熱度較高的一二線城

市被納入房地產稅改革試點的機會較大。

中指研究院指數事業部研究副總監陳文靜預計，第一批房地產稅試點城市可能會從一二線核

心城市選取，尤其是上半年市場熱度較高、房價漲幅較大的兩類城市，如長三角、大灣區以及中

西部核心二線城市，因為核心一二線城市住房供求矛盾突出，而房地產稅的開徵有利於緩解市場

供求矛盾，優化資源配置。



＊「共同富裕示範區」浙江納入改革的可能性很大＊



易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進指出，考慮到近期市場上討論較多的城市，預計「共同

富裕示範區」浙江納入改革的可能性很大，尤其是杭州市；而深圳作為社會主義先行示範區，房

地產稅的改革就是先行示範的重要表現；海南作為全國第一個提「去房地產化」的省份，加之自

由港的建設以及全省限購的優勢，也完全可以納入試點。

中國財政部財政科學研究所原所長賈康也曾撰文表示，可以對那些房價上漲過快、樓市過熱

的城市或地區率先「動真格」，比如深圳、海南、浙江等，不建議三四線城市第一批試點房地產

稅。



＊料不會跨區域計算房屋持有套數和人均住房面積＊



中信證券也在研報中提出，房地產稅將主要針對房價上漲過快的區域試點推廣。那些絕對房

價水平愈高的地區，房地產稅先行試點的可能性就愈大。不過在相當長的時間，不會跨區域計算

房屋持有套數和人均住房面積，否則將導致市場熱度進一步向核心區域收斂。廣闊的三四線城市

目前並不適合探討出台房地產稅。

《中國房價行情網》的數據顯示，截至今年９月，目前二手房均價排名前十的城市，分別是

北京、深圳、上海、廈門、廣州、杭州、三亞、南京、天津和珠海。（ｌｃ）

