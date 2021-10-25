【低碳變革】中國發布減碳頂層設計，２０６０年非化石能源達八成

《經濟通通訊社２５日專訊》中國中共中央、國務院２４日發布《關於完整準確全面貫徹新

發展理念做好碳達峰碳中和工作的意見》，為碳達峰及碳中和進行總體部署。這份雙碳目標的頂

層設計文件指出，要處理好減污降碳和能源安全、產業鏈供應鏈安全、糧食安全、群眾正常生活

的關係，有效應對綠色低碳轉型可能伴隨的經濟、金融、社會風險，防止過度反應，確保安全降

碳。

意見指出，到２０２５年，單位國內生產總值能耗比２０２０年下降１３﹒５％；單位國內

生產總值二氧化碳排放比２０２０年下降１８％；非化石能源消費比重達到２０％左右；森林覆

蓋率達到２４﹒１％，森林蓄積量達到１８０億立方米。

到２０３０年，單位國內生產總值能耗大幅下降；單位國內生產總值二氧化碳排放比

２００５年下降６５％以上；非化石能源消費比重達到２５％左右，風電、太陽能發電總裝機容

量達到１２億千瓦以上；森林覆蓋率達到２５％左右，森林蓄積量達到１９０億立方米，二氧化

碳排放量達到峰值並實現穩中有降。

到２０６０年，非化石能源消費比重達到８０％以上，碳中和目標順利實現。



＊研究設立國家低碳轉型基金＊



《新華社》發布的意見全文並指出，有序推進綠色低碳金融產品和服務開發，設立碳減排貨

幣政策工具，將綠色信貸納入宏觀審慎評估框架，引導銀行等金融機構為綠色低碳項目提供長期

限、低成本資金。同時支持符合條件的企業上市融資和再融資用於綠色低碳項目建設運營，擴大

綠色債券規模；研究設立國家低碳轉型基金；鼓勵社會資本設立綠色低碳產業投資基金；建立健

全綠色金融標準體系。另外，要嚴格控制化石能源消費，積極發展非化石能源。

此前國家主席習近平在《生物多樣性公約》第十五次締約方大會領導人峰會上表示，為推動

實現碳達峰、碳中和目標，中國將陸續發布重點領域和行業碳達峰實施方案和一系列支撐保障措

施，構建起碳達峰、碳中和「１＋Ｎ」政策體系。 （ｄｗ）



