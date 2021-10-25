【新冠疫苗】衛健委：部分人群完成全程接種滿６個月可打加強針

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２５日北京專電》國家衛生健康委疾控局副局長吳良有表示

，近日國務院聯防聯控機制啟動了新冠病毒疫苗加強免疫接種工作，完成國藥中生北京公司、北

京科興公司、國藥中生武漢公司的滅活疫苗和天津康希諾公司的腺病毒載體疫苗全程接種滿６個

月的１８歲及以上人群可進行一劑次加強免疫。根據疫情防控需要，目前加強免疫接種優先在感

染高風險人群和保障社會基本運行的關鍵崗位人員中開展。

