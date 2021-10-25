【新冠肺炎】全國昨日新增３５宗本地確診，內蒙古１９宗北京２宗

《經濟通通訊社２５日專訊》國家衛健委公布，昨日（２４日）全國報告新增確診３９宗新

型冠狀病毒肺炎病例，包括４宗境外輸入病例；本土病例３５宗（內蒙古１９宗，其中阿拉善盟

１８宗、錫林郭勒盟１宗；貴州４宗，均在遵義市；甘肅４宗，其中蘭州市３宗、嘉峪關市１宗

；北京２宗，其中豐台區１宗、海澱區１宗；河北２宗，均在邢台市；湖南２宗，均在長沙市；

陝西２宗，均在西安市）。此外，新增無症狀感染１３宗。昨日無新增死亡病例，新增１宗疑似

病例；新增治癒出院３０宗。

貴州省衛生健康委昨日接到報告，當日確診病例（確診病例３）的１位密切接觸者核酸檢測

結果陽性。經專家會診，診斷為新冠肺炎確診病例（輕型）。截至２０２１年１０月２４日，貴

州省現有確診病例６宗、無症狀感染者４宗，均為遵義市報告。

截至２４日２４時，全國累計確診病例最新數字為９６７９７宗，累計死亡人數維持

４６３６人；現有確診病例５７３宗；累計治癒出院病例９１５８８宗。目前尚在醫學觀察

３８０名無症狀感染者，其中３２人屬本地個案。

境外輸入累計確診病例９５０７宗，累計治癒出院病例９１２４宗。現有確診病例３８３宗

，２宗疑似病例。

累計收到港澳台地區通報確診病例２８７６８宗。其中，香港１２３２３宗（１２０１９人

出院，２１３人死）；澳門７７宗（６６人出院）；台灣１６３６８宗（１３７４２人出院，

８４６死）。（ｃａ）

