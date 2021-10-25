  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

25/10/2021 09:23

【新冠肺炎】全國昨日新增３５宗本地確診，內蒙古１９宗北京２宗

　　《經濟通通訊社２５日專訊》國家衛健委公布，昨日（２４日）全國報告新增確診３９宗新
型冠狀病毒肺炎病例，包括４宗境外輸入病例；本土病例３５宗（內蒙古１９宗，其中阿拉善盟
１８宗、錫林郭勒盟１宗；貴州４宗，均在遵義市；甘肅４宗，其中蘭州市３宗、嘉峪關市１宗
；北京２宗，其中豐台區１宗、海澱區１宗；河北２宗，均在邢台市；湖南２宗，均在長沙市；
陝西２宗，均在西安市）。此外，新增無症狀感染１３宗。昨日無新增死亡病例，新增１宗疑似
病例；新增治癒出院３０宗。
　　貴州省衛生健康委昨日接到報告，當日確診病例（確診病例３）的１位密切接觸者核酸檢測
結果陽性。經專家會診，診斷為新冠肺炎確診病例（輕型）。截至２０２１年１０月２４日，貴
州省現有確診病例６宗、無症狀感染者４宗，均為遵義市報告。
　　截至２４日２４時，全國累計確診病例最新數字為９６７９７宗，累計死亡人數維持
４６３６人；現有確診病例５７３宗；累計治癒出院病例９１５８８宗。目前尚在醫學觀察
３８０名無症狀感染者，其中３２人屬本地個案。
　　境外輸入累計確診病例９５０７宗，累計治癒出院病例９１２４宗。現有確診病例３８３宗
，２宗疑似病例。
　　累計收到港澳台地區通報確診病例２８７６８宗。其中，香港１２３２３宗（１２０１９人
出院，２１３人死）；澳門７７宗（６６人出院）；台灣１６３６８宗（１３７４２人出院，
８４６死）。（ｃａ）

【搶先申請】免費試用etnet強化版MQ手機串流報價服務！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話25/10/2021
【陶觀天下】美國債市遭遇拋售　英倫銀行警示加息
中國故事22/10/2021
《神州經脈》傳中美元首視像會下月舉行 滬指悶跌外資連四日流入
財經熱話22/10/2021
《股市一周》憧憬監管陰霾消散 科技股全周領升近800點
財經熱話22/10/2021
《嚟緊炒Ｄ乜》中煙擬購母公司巴西煙葉業務　落實後或再展升浪
財經熱話22/10/2021
華為中芯獲豁免可購美技術　中芯收市飆近半成
專訪22/10/2021
【洪灝專訪】中國周期處底部　投資非重板塊　「看不明」才有機會（有片）
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【搶先申請】免費試用etnet強化版MQ手機串流報價服務

3香港推出全新「5G 股票王」 月費計劃 兼享etnet經濟通串流報價服務

【周一加油站】好禮Cheer You Up — 賞Peter Rabbit 布袋

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金