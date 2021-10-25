【恒大困局】恒大十多個項目復工，許家印：十年內轉型新能源車業

《經濟通通訊社２５日專訊》陷入債務危機的中國恒大（０３３３３），主席許家印在集團

復工復產專題會上公布恒大化解風險自救的三大戰略決定，包括保證交樓；全面實施現樓銷售、

大幅減低房地產開發建設規模；十年?實現由房地產業，轉型為新能源汽車產業。

許家印強調，只有復工復產，恢復銷售和經營，才能保質保量向業主交樓，解決上下游合作

夥伴的商票?付，逐步歸還金融機構貸款。至於房地產的銷售規模要由去年的７０００多億元人

民幣，十年?減至每年約２０００億。他又說，原則上恒大十年?不買地，但亦不能賤賣土地。



＊恒大１０多個項目復工復產＊



另外，恒大稱，位於恒大總部所在地的恒大集團深圳公司、包含深圳、東莞、江門、汕尾、

珠海及中山６地、１０多個項目的復工復產工作正有序進行。

其中，進度較快的深圳恒大城市之光、江門恒大泉都、中山恒大御府等皆已進入室內裝修階

段，將陸續向業主交付。深圳恒大珺睿大廈、深圳恒大城、東莞恒大悅龍台、珠海恒大濱江左岸

等項目部分樓棟已在近期陸續封頂。

恒大表示，所有員工堅守崗位一線，在保質保量的原則下，各項目皆按照施工計劃緊鑼密鼓

地進行。（ｊｔ）

