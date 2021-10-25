  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

25/10/2021 08:38

【恒大困局】恒大十多個項目復工，許家印：十年內轉型新能源車業

　　《經濟通通訊社２５日專訊》陷入債務危機的中國恒大（０３３３３），主席許家印在集團
復工復產專題會上公布恒大化解風險自救的三大戰略決定，包括保證交樓；全面實施現樓銷售、
大幅減低房地產開發建設規模；十年?實現由房地產業，轉型為新能源汽車產業。
　　許家印強調，只有復工復產，恢復銷售和經營，才能保質保量向業主交樓，解決上下游合作
夥伴的商票?付，逐步歸還金融機構貸款。至於房地產的銷售規模要由去年的７０００多億元人
民幣，十年?減至每年約２０００億。他又說，原則上恒大十年?不買地，但亦不能賤賣土地。

＊恒大１０多個項目復工復產＊

　　另外，恒大稱，位於恒大總部所在地的恒大集團深圳公司、包含深圳、東莞、江門、汕尾、
珠海及中山６地、１０多個項目的復工復產工作正有序進行。
　　其中，進度較快的深圳恒大城市之光、江門恒大泉都、中山恒大御府等皆已進入室內裝修階
段，將陸續向業主交付。深圳恒大珺睿大廈、深圳恒大城、東莞恒大悅龍台、珠海恒大濱江左岸
等項目部分樓棟已在近期陸續封頂。
　　恒大表示，所有員工堅守崗位一線，在保質保量的原則下，各項目皆按照施工計劃緊鑼密鼓
地進行。（ｊｔ）

【搶先申請】免費試用etnet強化版MQ手機串流報價服務！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事22/10/2021
《神州經脈》傳中美元首視像會下月舉行 滬指悶跌外資連四日流入
財經熱話22/10/2021
《股市一周》憧憬監管陰霾消散 科技股全周領升近800點
財經熱話22/10/2021
《嚟緊炒Ｄ乜》中煙擬購母公司巴西煙葉業務　落實後或再展升浪
財經熱話22/10/2021
華為中芯獲豁免可購美技術　中芯收市飆近半成
專訪22/10/2021
【洪灝專訪】中國周期處底部　投資非重板塊　「看不明」才有機會（有片）
財經熱話22/10/2021
【弱勢未改】內需股積弱但有得炒！專家教你捕捉潤啤、蒙牛圖利機會
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【搶先申請】免費試用etnet強化版MQ手機串流報價服務

3香港推出全新「5G 股票王」 月費計劃 兼享etnet經濟通串流報價服務

【周一加油站】好禮Cheer You Up — 賞Peter Rabbit 布袋

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金