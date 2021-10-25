【海航動向】海航集團重整方案均獲通過，航空主業負債降至６百億

《經濟通通訊社２５日專訊》全國企業破產重整案件信息網２３日發布４則公告，披露海航

集團及相關企業破產重整案的最新進展顯示，各項重整計劃（草案）均已獲得表決通過，意味著

海航集團破產重整案基本落定。

根據海航航空主業此前召開二債會，通過債轉股清償近４００億元（人民幣．下同）債務後

，重整後的海航控股（滬：６００２２１）帶息負債壓降至６００億元，資產為１７００億元，

總負債為１３８０億元，負債率為８１％。同時，６００億元留債，按１０年期清償，且按２﹒

８９％計息，這跟市場上十年期國債的利率相當。根據重整方案下２﹒８９％留債利率，全年財

務費用預計２０億元左右。



＊航空主業擁１００億現金用於經營＊



此外，海航控股與境內外各大飛機租賃商達成債務重組方案，針對破產重整前的飛機租金欠

款，各大租賃商均給予大幅豁免；且針對破產重整後的租金，不僅下調了１５％－２０％的標準

，而且在未來幾年時間內，對寬體客機將由固定租金改為按飛行小時收費。引入戰投後，戰投投

入３８０億元，其中海航控股將獲得約２５０億元現金流補充，在全面清償經營性欠款後，海航

航空主業賬上還可能有１００億元現金用於企業經營。

據ＳＴ海航（滬：６００２２１）９月的公告披露，管理人已經確定海航集團航空主業戰略

投資者為遼寧方大集團實業有限公司，若投資完成，戰略投資者可能成為公司控股股東。同屬海

航旗下的ＳＴ基礎（滬：６００５１５）也公告稱，管理人已經確定海航集團機場板塊戰略投資

者為海南省發展控股有限公司，若投資完成，戰略投資者可能成為公司控股股東。



＊３２１家合併重整企業估值保持３０００億元＊



海南省海航集團聯合工作組組長、集團黨委書記顧剛１０月１５日在深圳召開海航３２１家

實質合併重整企業工作會議時表示，３２１家實質合併重整企業包含了除航空主業和機場板塊之

外的全部海航集團現有股權和資產，有逾３０家酒店、５家Ａ股上市公司、７個金融持牌機構等

優質股權和資產。其中，渤海租賃（深：０００４１５）持有世界第三大飛機租賃公司７０％的

股權，持有全球第二大集裝箱租賃公司１００％的股權。按２０２１年２月１０日評估基準日，

估值下跌源於受海航集團風險拖累，但在債務危機及疫情雙重影響下，３２１家企業資產評估價

值仍保持３０００億元。（ｗｌ）

