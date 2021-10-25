【阿富汗局勢】王毅今起訪問卡塔爾，將會見阿塔臨時政府代表團

《經濟通通訊社２５日專訊》中國外交部發言人汪文斌今日宣布，應卡塔爾副首相兼外交大
臣穆罕默德邀請，國務委員兼外長王毅將於１０月２５日至２６日訪問卡塔爾。在多哈期間，王
毅國務委員將會見阿富汗塔利班臨時政府代表團。
與此同時，應希腊外長登迪亞斯、塞爾維亞外長塞拉科維奇、阿爾巴尼亞外長扎奇卡、意大
利外長迪馬約邀請，王毅將於１０月２７日至２９日訪問希腊、塞爾維亞、阿爾巴尼亞和意大利
。（ｗｌ）
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